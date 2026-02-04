泰勒絲歌曲被指暗諷好友 與布蕾克萊芙莉久沒聯絡

泰勒絲(左)與布蕾克萊芙莉過去一同觀賞超級盃賽事的景象，如今已難再見。(路透資料照片)

泰勒絲 （Taylor Swift）與好萊塢 布蕾克萊芙莉（Blake Lively）曾經是形影不離的摯友，但如今雙方關係似乎出現了重大轉變。外媒指出兩人「沒有聯絡」的原因，疑為泰勒絲在專輯「The Life of a Showgirl」中的部分歌曲可能影射萊芙莉，甚至與萊芙莉和男星賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）的官司有關。

據知情人士透露，泰勒絲與萊芙莉兩人私下的訊息被公開，其中包括她們私下批判賈斯汀巴爾多尼「充滿惡意」的字眼，而該行為讓泰勒絲與萊芙莉可能會瞬間掉粉無數。也因此，泰勒絲在歌曲「Cancelled!」中唱道「幸好我喜歡我的朋友被封殺」、「寶貝，今晚一切都要結束了」，字裡行間都讓矛頭指向萊芙莉，也讓兩人友誼破裂的消息可信度大增。

據每日郵報報導，布蕾克曾不斷傳簡訊、語音留言甚至電子郵件，試圖挽回與泰勒絲的友誼，但慘遭泰勒絲「已讀不回」。

泰勒絲去年8月宣布和NFL 球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚，前一天恰巧是布蕾克38歲生日，她在IG限動發了數篇貼文，轉發好友們的祝福，但就是沒有泰勒絲。布蕾克深知自己不會獲邀參加世紀婚禮，甚至從此認清現實，不再提起對方。