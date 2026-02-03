史蒂芬史匹柏獲葛萊美獎 達成演藝界大滿貫

美國傳奇電影製作人、導演史蒂芬史匹柏憑紀錄片「約翰威廉斯：配樂大師」獲得葛萊美最佳音樂電影獎，完成極為難得的演藝界大滿貫（EGOT）。圖為史蒂芬史匹柏1月11日出席金球獎。(美聯社)

傳奇電影製作人、導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），憑著紀錄片「約翰威廉斯：配樂大師」（John Williams）獲得葛萊美 最佳音樂電影獎，完成極為難得的演藝界大滿貫（EGOT）。

中央社報導，美國演藝界大滿貫包括四項大獎，分別是艾美獎 （Emmy）、葛萊美獎（Grammy）、奧斯卡獎 （Oscar），以及東尼獎（Tony），目前總共只有21人擁有此紀錄，現年79歲的史蒂芬史匹柏即使榮譽等身，如今也才是此一尊榮俱樂部的新成員。

完成演藝界生涯大滿貫的名人，包括作曲家理查羅傑斯（Richard Rodgers）與艾倫孟肯（Alan Menken），女星奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）與琥碧戈柏（Whoopi Goldberg），以及歌手約翰傳奇（John Legend）與珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）等人。

「約翰威廉斯：配樂大師」（Music by John Williams）旨在表彰93歲的作曲家約翰威廉斯，他曾與史蒂芬史匹柏合作過多部電影，包括經典的「大白鯊」（Jaws）與「辛德勒的名單」（Schindler's List）。

史蒂芬史匹柏在他創辦的安培林娛樂公司（Amblin Entertainment）IG帳號發表聲明表示：「這項肯定對我而言顯然具有深遠意義，因為它證實我50多年來熟知的事實：約翰威廉斯對文化和音樂的影響是不可衡量的，他的藝術造詣和遺產無與倫比。」

史蒂芬史匹柏曾獲得三座奧斯卡獎，其中兩次獲得最佳導演，並以「辛德勒的名單」獲最佳影片。他還以二戰影集「諾曼第大空降」（Band of Brothers）在內的多項製作，拿下四座黃金時段艾美獎（Primetime Emmys）。

另外，史蒂芬史匹柏曾因製作音樂劇「怪咖繞圈圈」（A Strange Loop）獲得東尼獎。