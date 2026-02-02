葛萊美紅毯╱Rosé黑白裝甜美 查普爾羅恩「乳環裝」驚全場

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
BLACKPINK成員Rosé以招牌金色波浪短髮，加上特殊造型禮服亮相。（歐新社）
BLACKPINK成員Rosé以招牌金色波浪短髮，加上特殊造型禮服亮相。（歐新社）

第68屆葛萊美獎盛大登場，韓團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）率先走上紅毯，她以招牌的金色波浪短髮，加上一襲黑白對比強烈的禮服亮相，成為全場焦點。不過，紅毯上最驚世駭俗的還是新銳創作歌手查普爾羅恩（Chappell Roan），她以一襲酒紅色透視裝「上空全露」現身，胸前僅靠「乳環」勾住禮服，超狂尺度讓現場鎂光燈閃不停。

Rosé的禮服上身運用貼身黑色平口設計，以俐落線條緊緊包覆身形，將肩頸與鎖骨線條襯托得更加乾淨俐落，腰際以下則以搶眼的白色立體裙襬展開，層層堆疊的布料如雕塑般向外延伸，高衩設計巧妙露出腿部線條，被讚「胸部以下全是腿」。

妝髮部分以金色短捲髮搭配中分髮型，為整體注入一絲甜美氣息外，也能讓人聯想到「Apt.」MV中經典短髮形象，恰到好處地掌握視覺焦點，整體造型既俏皮又保有優雅氣質。

去年葛萊美最佳新人獎得主查普爾羅恩，今年繼續走狂野路線，她身穿一襲紅褐色雪紡禮服，上半身幾乎全裸，展現前衛感，而最搶眼的當屬乳環飾釦細節，讓不少網友看了直呼「太瘋了」、「這尺度是電視可以播的嗎？」、

另外，一向有著「紅毯資優生」之稱的女神卡卡Lady Gaga）當天選擇了一襲黑色羽毛禮服，霸氣又不失優雅的形象，展現「黑天鵝」女王氣場。

人氣女歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter ）則以一襲淺色薄紗禮服現身紅毯 。禮服上身以細緻透膚薄紗為基底，綴滿珠飾與刺繡細節，層層勾勒出立體紋理，在若隱若現之間展現鎖骨與肩頸線條，既保有浪漫氣息，也不失成熟女人味，獲得不少好評。

Netflix超夯動畫片「獵魔女團」配唱歌手合體亮相紅毯，「魯米」EJAE身穿迪奧（Dior）訂製禮服、「米拉」Audrey Nuna則是寬大、剪裁特殊的廓型西裝外套搭配蛋糕裙，「佐依」Rei Ami以白色流蘇無袖禮服搭配浮誇髮飾，3人風格各異。

查普爾羅恩的乳環飾釦禮服引起不少人驚呼。（歐新社）
查普爾羅恩的乳環飾釦禮服引起不少人驚呼。（歐新社）
女神卡卡展現「黑天鵝」女王氣場。（路透）
女神卡卡展現「黑天鵝」女王氣場。（路透）

