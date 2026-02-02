劇情片「約瑟芬」 奪日舞影展評審團和觀眾票選大獎

由查寧塔圖(右)主演的電影「約瑟芬」，在「日舞影展」拿下多項大獎；圖為劇照。 （美聯社）

貝絲德阿勞佐(Beth de Araújo)執導，講述了一名八歲女孩目睹性侵事件的感人家庭劇情片「約瑟芬」(Josephine)，在2026年「日舞影展」(Sundance Film Festival)上拿下多項大獎。

這部取材自導演本人當年親身經歷的電影「Josephine」，雖然題材沉重，但它仍成為影展上最受好評的影片之一，並成功抱回美國劇情片評審團大獎以及觀眾票選獎，但目前卻尚未找到片商願意發行。片中，查寧塔圖(Channing Tatum)和英國華裔 女星陳靜(Gemma Chan)飾演女孩的父母，而飾演小女孩的童星，則是導演在舊金山 農夫市集中挖掘到的新人梅森里夫斯(Mason Reeves)。

貝絲德阿勞佐在領獎時忍不住落淚表示：「討論性侵這議題很困難；光是說出這個字，都會讓人感到不舒服；也正因如此，被害者只會更加羞愧和沈默。為了尊重被害者，我們必須努力瞭解性侵犯，好防止此類事件再次發生。我們擁有資源，只是沒有將其放做優先。」

電影製片人珍妮札布拉沃(Janicza Bravo)、妮莎甘納卓(Nisha Ganatra)和阿扎澤爾雅各布斯(Azazel Jacobs)是這次擔任美國劇情片的評審，他們稱讚「約瑟芬」一片「敘事深刻細膩」，並「以精緻優雅的方式處理了一個頗具挑戰性的主題」。其他入圍美國劇情片的影片還包括了約瑟夫久保田瓦拉達卡(Josef Kubota Wladyka)的「Ha-chan, Shake Your Booty!」，該片獲得了導演特別獎。

「日舞影展」經常被視為是奧斯卡 的前哨戰，為奧斯卡提名和獲獎鋪路，例如「樂動心旋律」(CODA)和「靈魂樂之夏」(Summer of Soul)等片，就在拿下「日舞影展」後，分別抱回了2021年的奧斯卡最佳影片和2022年的奧斯卡最佳紀錄片。