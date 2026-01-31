婚姻陷危機？茱莉亞羅勃茲被爆曖昧西恩潘 老公火大

茱莉亞羅勃茲近期處於低潮階段。(美聯社)

奧斯卡 影后「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）近來與影帝西恩潘（Sean Penn）互動親密，甚至帶有曖昧氣氛。知情人士指出，茱莉亞羅勃茲的丈夫攝影師丹尼莫德（Danny Moder）對此非常不悅，此舉也讓兩人的婚姻出現嚴重裂痕。

據「RadarOnline」披露，有內部人士透露，現年65歲的西恩潘，近期正協助58歲的羅勃茲度過一段職涯壓力沉重的時期。羅勃茲最新上映的電影「獵殺之後」（After the Hunt）票房表現慘淡，成績不如預期；反觀西恩潘演出的「一戰再戰」（One Battle After Another）在評論與商業表現上皆大獲成功。在此背景下，羅勃茲向這位多年好友兼鄰居尋求建議與情感上的安慰，也被視為順理成章。

西恩潘近期以電影「一戰再戰」入圍奧斯卡最佳配角獎。（圖／華納兄弟提供）

消息人士指出：「西恩和茱莉亞之間有一套只屬於他們的溝通方式，有時甚至會透過帶有調情意味的肢體語言展現出來，而丹尼在這樣的互動關係中，明顯是個局外人。」

該名消息來源進一步表示，當像西恩潘這樣地位崇高的影壇人物，願意成為羅勃茲傾訴憂慮與不滿的對象時，莫德其實沒有太多選擇空間，「西恩能提供給茱莉亞的東西，是她在與丹尼的婚姻生活中所缺乏的，而丹尼只能選擇接受」。隨著茱莉亞羅勃茲與西恩潘之間的親密互動持續引發關注，這段關係也讓外界對她與丈夫之間的婚姻動態產生更多揣測。

據悉，茱莉亞羅勃茲16歲就認識了西恩潘，兩人交情超過40年，他們不光是好朋友更是鄰居。兩人主要合作的影視作品為2022年推出的政治題材迷你劇「瞞天佈局」(Gaslit)。劇中，茱莉亞羅勃茲飾演揭發「水門案」的關鍵人物，西恩潘則飾演其丈夫、尼克森政府的司法部 長。