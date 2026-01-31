「小鬼當家」媽媽71歲因病過世 麥考利克金留言催淚

凱薩琳奧哈拉（左）於2023年在好萊塢星光大道出席麥考利克金(右)授星儀式並合影。（路透資料照片）

以「小鬼當家」、「富家窮路」（Schitt’s Creek）和「人狗對對碰」（Best in Show）等影視作品聞名的加拿大裔美國演員凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）因病辭世，享壽71歲。經紀人已向「綜藝」證實這項消息。

「衛報」報導，奧哈拉於1970年代展開喜劇生涯，並在1980年代進軍影壇。她的首部大銀幕作品，是與唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）合作的浪漫喜劇「Nothing Personal」。1988年，她主演提姆波頓 執導的喜劇恐怖片「陰間大法師」（Beetlejuice）；1990年則在熱門喜劇「小鬼當家」中飾演麥考利克金（Macaulay Culkin）的粗心母親，該角色其後也在續集中再度登場。

她於2024年接受時人雜誌訪問時，談到「小鬼當家」表示：「這是一部完美的電影，不是嗎？」並補充說：「那段經歷很美好，所有飾演我們孩子的小演員都非常討人喜歡。」

奧哈拉兩年前曾出席麥考利克金的好萊塢星光大道授星儀式，在致詞讚揚他時一度拭淚。

奧哈拉過世消息傳出後，麥考利克金在Instagram上向她致敬，寫道：「媽媽。我以為我們還有時間。我想要更多。我想坐在妳旁邊的椅子上。我聽到了妳，但我還有那麼多話想說。我愛妳。我們後會有期。」

奧哈拉一生橫跨大小螢幕，影視作品豐富，也曾為多部動畫電影獻聲。近年她參與演出的電視劇包括「波特萊爾的冒險」，以及讓她獲得艾美獎 提名的「最後生還者」。她近期亦出演由塞斯羅根主演的獲獎喜劇影集「片廠風雲」（The Studio），該角色為她贏得艾美獎與金球獎 提名。