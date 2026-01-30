我的頻道

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

貝克漢夫婦又有黑料 洩布魯克林行蹤給狗仔 前女友全說了

記者廖福生／即時報導
大衛貝克漢（左起）安撫維多利亞的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美聯社）
貝克漢家族（The Beckhams）近日再度成為外界焦點，家庭不和的內幕持續延燒。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）先前公開與父母決裂，拒絕修復關係，貝克漢則透過言語暗示兒子「做錯了事」。隨著風波擴大，布魯克林的前女友艾芙頓麥凱思（Afton McKeith）近日受訪時，進一步揭露她眼中這段親子裂痕背後的關鍵原因。

艾芙頓在接受「ITV Tonight」節目專訪時指出，她認為貝克漢夫妻長期未妥善保護兒子的隱私，反而讓布魯克林承受過度的公眾壓力。她回憶，為了經營「貝克漢品牌（Brand Beckham）」，夫妻倆讓布魯克林自幼便暴露在媒體與鎂光燈下，長年高度關注的生活型態，使他屢屢顯露出焦慮與痛苦的狀態。

她更直言，布魯克林幾乎每天都遭到狗仔跟拍，而這樣的狀況不可能只是偶然。艾芙頓透露，狗仔能夠精準掌握他的行蹤，顯然是有人私下提供日常作息資訊。她強調，爆料者絕非學校同學，「一定是非常清楚他每天安排的人」，這番話被外界解讀為暗指貝克漢與維多利亞。

針對布魯克林日前在Instagram上公開指責父母的舉動，艾芙頓表示並不意外，甚至認為那是必要的一步。她指出，布魯克林與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）多年來在媒體上的形象被扭曲，長期累積的壓力終究會讓人崩潰。她認為，真正以孩子為重的父母，應該優先給予保護，而不是不斷將孩子推向公眾視野。

布魯克林 貝克漢 親子

