茱莉亞羅勃茲驚傳與西恩潘越走越近 攝影師老公不悅陷婚姻危機

記者廖福生／即時報導
茱莉亞羅勃茲近期處於低潮階段。(美聯社)
奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）近來與影帝西恩潘（Sean Penn）互動親密，甚至帶有曖昧氣氛。知情人士指出，茱莉亞羅勃茲的丈夫攝影師丹尼莫德（Danny Moder）對此非常不悅，此舉也讓兩人的婚姻出現嚴重裂痕。

據「RadarOnline」披露，有內部人士透露，現年65歲的西恩潘，近期正協助58歲的羅勃茲度過一段職涯壓力沉重的時期。羅勃茲最新上映的電影「After the Hunt」票房表現慘淡，成績不如預期；反觀潘主演的「一戰再戰」，則在評論與商業表現上皆大獲成功。在此背景下，羅勃茲向這位多年好友兼鄰居尋求建議與情感上的安慰，也被視為順理成章。

消息人士指出：「西恩和茱莉亞之間有一套只屬於他們的溝通方式，有時甚至會透過帶有調情意味的肢體語言展現出來，而丹尼在這樣的互動關係中，明顯是個局外人。」

該名消息來源進一步表示，當像西恩潘這樣地位崇高的影壇人物，願意成為羅勃茲傾訴憂慮與不滿的對象時，莫德其實沒有太多選擇空間，「西恩能提供給茱莉亞的東西，是她在與丹尼的婚姻生活中所缺乏的，而丹尼只能選擇接受」。隨著茱莉亞羅勃茲與西恩潘之間的親密互動持續引發關注，這段關係也讓外界對她與丈夫之間的婚姻動態產生更多揣測。

西恩潘近期以電影「一戰再戰」入圍奧斯卡最佳配角獎。(華納兄弟提供)
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

好市多會員這10項福利 易被忽略

