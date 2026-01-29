茱莉亞羅勃茲驚傳與西恩潘越走越近 攝影師老公不悅陷婚姻危機

茱莉亞羅勃茲近期處於低潮階段。(美聯社)

奧斯卡 影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）近來與影帝西恩潘（Sean Penn）互動親密，甚至帶有曖昧氣氛。知情人士指出，茱莉亞羅勃茲的丈夫攝影師丹尼莫德（Danny Moder）對此非常不悅，此舉也讓兩人的婚姻出現嚴重裂痕。

據「RadarOnline」披露，有內部人士透露，現年65歲的西恩潘，近期正協助58歲的羅勃茲度過一段職涯壓力沉重的時期。羅勃茲最新上映的電影「After the Hunt」票房表現慘淡，成績不如預期；反觀潘主演的「一戰再戰」，則在評論與商業表現上皆大獲成功。在此背景下，羅勃茲向這位多年好友兼鄰居尋求建議與情感上的安慰，也被視為順理成章。

消息人士指出：「西恩和茱莉亞之間有一套只屬於他們的溝通方式，有時甚至會透過帶有調情意味的肢體語言展現出來，而丹尼在這樣的互動關係中，明顯是個局外人。」