觀影說劇／瑞秋麥亞當斯赴荒島求生 活成現代奇女子

瑞秋麥亞當斯扮演絕處逢生的現代奇女子。（圖／20世紀影業提供）

瑞秋麥亞當斯 （Rachel McAdams）在主演的「荒島囚救」（Send Help）扮演絕處逢生的現代奇女子，「這個角色充滿轉折與變化，這正是我熱愛這個劇本的原因」，「而當我知道是山姆執導時，就想實在太完美了，因為完全是他的拿手好戲」。

「荒島囚救」中，瑞秋麥亞當斯詮釋在公司表現卓越的琳達，原本被已故的前主管承諾升副總，卻被新來的上司惡意忽略。新上司邀請她前往曼谷參加併購會議，但其實他只是想拖延時間，並把她調派到偏遠的辦公室。未料途中遇上暴風雨，飛機墜毀，因為琳達的求生技能及她對「倖存者」節目的熱愛，讓她成為彼此生存下去的關鍵角色。

瑞秋麥亞當斯表示：「琳達是一個極有發揮空間的角色。能在一部電影中演繹如此完整、起伏大的角色，真的很過癮。這大概是我在一個半小時內，經歷轉變最大的一個角色。這些都是全新、獨特又令人興奮的挑戰。」

與瑞秋麥亞當斯一起困在荒島作困獸之鬥的男星狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）也對她讚譽有加，並稱她是他遇過最真誠的演員之一，「她在電影中的每一次反應都毫不做作，每一個鏡頭，她都是真正的活在當下，那是一種更真誠、更貼近人性的存在。」

瑞秋麥亞當斯從影20多年，算不上多產的女演員，她以「手札情緣」（The Notebook）走紅後，休息了好長一段時間，她選擇淡出大眾視野，理由是「如果你想盡可能真實地演好角色、講好故事，就需要過著平凡而乏味的生活。」而當了媽媽之後，她更重視表演的節奏和質量甚於數量，正如她之前受訪所說：「只要全心投入，也能讓我滿足很久。」

「荒島囚救」就是讓她滿足的作品，神奇的是，她的角色無形中也呼應瑞秋所處現實社會的地位，該片編劇馬克史威夫特（Mark Swift）表示，這個女性角色被困在一個體制裡，但當他們來到無人島，一切規則都被打破了，「她終於能打造一個真正適合她能力、也配得上她的世界」。