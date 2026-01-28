我的頻道

富裕華男炫耀易找女人 庭上不認殺妻及縱火罪

愛妻每月有100萬零用錢 布魯克林無懼開撕貝克漢家族

記者廖福生／即時報導
布魯克林貝克漢(左)與妻子妮可拉佩茲感情十分甜蜜。(路透)
布魯克林貝克漢(左)與妻子妮可拉佩茲感情十分甜蜜。(路透)

貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前大動作與貝克漢家族切割，甚至發文揭露貝克漢家族種種不為人知的一面，關係幾乎到已經無法挽回的地步。而近期美媒揭露，布魯克林與妮可拉佩茲（Nicola Peltz）每月可從其億萬富翁父親手中獲得高達「100萬美金」的生活津貼。

過去貝克漢夫妻一直擔心，布魯克林可能會遇到只是衝著金錢而來的交往對象；然而，考量到妮可拉佩茲本身的雄厚家世，以及她據稱每月由父親提供的可觀金援，這段婚姻中，這位立志成為主廚的布魯克林，並非主要經濟支柱。

根據「RadarOnline」披露，現年31歲的妮可拉佩茲，在財務上獲得的資助，實際上遠高於布魯克林過去從父母身上所得到的支持。記者瑪麗娜海德在一檔Podcast節目中表示：「就我所聽到的情況，貝克漢家確實給布魯克林不少錢，但並不是天文數字。他們在某種程度上一直懷抱著一個夢想，希望他能自立自強，靠自己的雙腳站穩人生。」

她接著轉述：「也許尼爾森．佩爾茲（Nelson Peltz）本人會否認，但我聽說他曾對貝克漢夫婦說過：『我每個月給我女兒100萬美元的零用錢。』」瑪麗娜海德更指出：「貝克漢夫妻唯一沒料到的是，他們的孩子竟然會成為需要簽署婚前協議的一方；他們原本以為，情況會是完全相反。」

但如此爆料並未空穴來風，因近期布魯克林與妻子兩人被目擊在浪漫約會之夜中，品嚐被稱為「世界上最昂貴的葡萄酒」。該酒款被形容為「極其罕見且具有歷史意義的年份酒」，1831年份的伊更堡酒莊，平均每瓶價格約為23000美元，由於數量稀少，價格通常受拍賣市場需求推動。

另外一瓶同樣難得一見的年分酒，曾於2011年在拍賣會上以高達103,000美元成交，被認為是史上單瓶葡萄酒拍賣價格最高的紀錄。也因此如此驚人的消費模式，不難看出妮可拉佩茲其背後雄厚的經濟支柱。

▲ 影片來源：Instagram＠nicolaannepeltzbeckham（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

貝克漢 布魯克林

