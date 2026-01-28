「咆哮山莊」大談激情戀愛 瑪格羅比起生理反應

瑪格羅比在片中愛瘋頭。(圖／華納提供)

好萊塢 女星瑪格羅比（Margot Robbie ）演出電影「咆哮山莊」（Wuthering Heights），與性感男星雅各艾洛迪(Jacob Elordi)大談激情戀愛。她透露導演艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)「超懂撩」，將角色隔著房間投射出的渴望眼神，以及男女主角肢體上的親密時刻，拍出無可救藥的極致浪漫。她更透露導演把演員「生理反應」特寫放大，包含主角互動時流的汗水、親密戲從嘴角溢出的唾液，藉此讓觀眾看了超有共感。

「咆哮山莊」電影大膽詮釋了英國作家艾蜜莉勃朗特(Emily Brontë)的經典文學作品，加入導演對服裝、場景，以及男女感情的全新理解，瑪格羅比大讚「光是讀劇本就讓我哭了好幾次」，她形容主角凱西與希斯克里夫的關係，放到現代來說就是一段有毒關係，但兩人對感情的真摯與追求，卻能讓不同世代的讀者共同感受到痛徹心扉的感動。

艾莫芮德芬諾也表示，「咆哮山莊」在情感上完全忠於原著所帶來的感受，但絕非照本宣科的翻拍，而是一種全新的體驗，更保證能讓這個世代的年輕觀眾愛上這個刻骨銘心的愛情故事。

電影「咆哮山莊」劇情描述：凱西(瑪格羅比 飾)和希斯克里夫(雅各艾洛迪 飾)萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。