凱莉珍娜靠「胸部」避免男友甜茶出軌 一招增加注意力

記者廖福生／即時報導
提摩西夏勒梅（左）與女友凱莉詹納去年12月出席電影「橫衝直闖」洛杉磯首映。（路透）
好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與「卡戴珊家族」小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）從2023年熱戀至今，而近日遭爆她將自己經過調整後的身材視為最重要的資產之一，甚至不時在公開場合以肢體動作刻意吸引外界目光，同時也是讓男友無法出軌的舉動。

凱莉過去也曾大方承認進行隆乳手術，甚至公開分享植入物的細節與操刀醫師，包括植入尺寸、輪廓類型，以及由比佛利山莊知名整形外科醫師葛斯．費雪（Garth Fisher）進行手術。

有知情人士透露，凱莉珍娜經常私下談論自己的胸部，並樂於在各種場合透過手勢或穿著來強調其存在感，「她非常喜歡展現自己，只要出門，就會選擇深V剪裁或集中型內衣，確保眾人的目光都集中在她身上」。

另外，凱莉珍娜也藉由自身高度曝光度，確保與男友提摩西夏勒梅的戀情穩定發展。報導稱，她在公開場合的舉動，往往能讓對方的注意力始終集中在自己身上。他也不惜一切努力維繫這段戀情，避免對方脫離自己及家族的影響範圍，確保「卡戴珊家族」與好萊塢的連結。

好萊塢 比佛利山

