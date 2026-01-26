加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
27年前的經典影集「海灘遊俠」將重磅回歸。（取材自IMDb）
27年前的經典影集「海灘遊俠」將重磅回歸。（取材自IMDb）

加州政府為重振影視產業，祭出稅收抵免優惠計畫，讓暌違27年的經典影集「海灘遊俠」重磅回歸，可提供許多工作機會，恢復好萊塢生機。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)，經典影集「海灘遊俠」(Baywatch)1989至99年間在加州拍攝，後來改到夏威夷又製作了兩季，如今受到加州影視稅收抵免計畫吸引，時隔27年重返加州海灘，新版「海灘遊俠」預計拍攝95天，僱用12名演員以及181名劇組人員，預算5260萬元，可獲得2100萬元稅收抵免，也是17部受惠影集之一。

加州州長紐森(Gavin Newsom)為挽回低迷不振的好萊塢產業，去年11月宣布對饒舌歌手「史努比狗狗」(Snoop Dogg)傳記電影、奧斯卡導演李安的西部片以及「烈火悍將」(Heat)續集等28部電影，提供稅收抵免措施，以增加影視從業人員就業機會。

因此除了「海灘遊俠」重返小螢幕，「史努比狗狗」傳記電影也計劃僱用84名演員和190名工作人員，拍攝50天，從4830萬元預算獲得1700萬元抵扣額，對此，執行稅收抵免計畫的「加州電影委員會」(California Film Commission)執行董事貝爾(Colleen Bell)強調：「加州包括劇組、電工、服裝設計師等勞工2026年將恢復穩定工作，我們必須提出警告、必須採取大膽且急迫措施。」

2020年爆發新冠疫情，好萊塢影視產業被迫停擺，緊接著2023年演員和編劇發動罷工、2025年洛杉磯大規模野火以及串流影片泡沫化，加劇產業萎縮，2024年減少約4萬個職位，減幅達28%；非營利組織FilmLA統計顯示，無論電影、電視、廣告等拍攝天數，2025年是好萊塢史上第二少的年份，僅次於2020年。

