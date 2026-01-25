鄉村音樂天后桃莉芭頓歡慶80大壽 再推群星合唱單曲

鄉村音樂天后桃莉芭頓最近歡度80歲生日前夕，推出1977年經典單曲「蒼穹裡的曙光」的全新版本。(路透資料照片)

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)最近歡度80歲生日前夕，推出1977年經典單曲「蒼穹裡的曙光」(Light of a Clear Blue Morning，暫譯)的全新版本，為歌迷送上祝福，並宣布新單曲全數收益將捐作兒童癌症 研究經費。

有線電視新聞網(CNN)報導，新版單曲邀集多位重量級女歌手，包括萊妮威爾森(Lainey Wilson)、皇后拉蒂法 (Queen Latifah)、蕾芭麥肯泰爾(Reba McEntire)以及芭頓教女、流行天后麥莉希拉(Miley Cyrus)共同演唱。

此外，知名作曲家兼製作人大衛佛斯特(David Foster)負責鋼琴演奏，並由基督教堂合唱團(The Christ Church Choir)獻聲合唱，芭頓的官網指出，期望此次重新詮釋的歌曲能夠「以音樂傳遞愛與希望」。

芭頓個人也透過官網發文表示，該單曲創作於1976年，正值她人生轉折與重燃樂觀信念的時期，多年來被視為其演唱事業最具啟發性的作品之一，如今時隔近半世紀，邀請多位女歌手組成堅強陣容，將這首歌曲帶給新一代歌迷，並宣布單曲及音樂錄影帶所有收益將全數捐給范德堡大學(Vanderbilt University)門羅卡瑞爾二世兒童醫院(Monroe Carell Jr. Children's Hospital)，用於兒童癌症研究。

同時田納西州 為慶祝芭頓80歲大壽，州長李恩(Bill Lee)宣布將元月19日定為「桃莉芭頓日」(Dolly Parton Day)，強調芭頓的生命與演唱事業起源於該州的音樂、文化與歷史，其才華與善行亦對世界具有深遠影響。

去年12月，芭頓因健康因素宣布取消在賭城拉斯維加斯(Las Vegas)的多場演唱，一度引發外界關切，其妹亦呼籲大眾為芭頓祈禱，隨後芭頓透過社群平台向外界報平安，甚至幽默表示：「我還沒死呢！」讓粉絲們鬆了一口氣。