我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

貝克漢長子鬧家變 被揭露16億婚前協議是導火線

記者廖福生╱綜合報導
布魯克林貝克漢(左)目前與貝克漢夫妻處於決裂狀態。（路透資料照片）
布魯克林貝克漢(左)目前與貝克漢夫妻處於決裂狀態。（路透資料照片）

貝克漢（David Beckham）與家人之間，近日爆出罕見家庭裂痕。其26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）日前突然在 Instagram發表近千字長文，公開表態與原生家庭劃清界線，消息一出震撼外界。外媒指出，這場豪門家族風暴的關鍵，與一份牽動高達16億美元資產的婚前協議密切相關。

布魯克林於2022年與美國富豪之女妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）步入婚姻。根據英國「太陽報」揭露，妮寇拉出身資產雄厚的佩茲家族，個人身家約16億美元，經濟實力明顯高於貝克漢家族。婚前，布魯克林簽署了一份條件嚴格的協議，內容載明，若婚姻關係終止，他不得分配任何來自女方家族的資產，僅能保有夫妻共同經營品牌的一半權益。

此一安排讓貝克漢夫妻私下相當不安。親近人士轉述，兩人憂心兒子在婚後逐漸與原生家庭疏離，生活與決策幾乎完全圍繞佩茲家族運作，若未來感情出現變數，恐怕將陷入人際與經濟雙重孤立的處境。相關人士形容：「他像是被整個吸納進對方家族體系，一旦關係破裂，恐怕什麼都不剩。」

面對長子公開對家庭的指控，大衛貝克漢日前僅低調回應，表示孩子在人生過程中難免會犯錯，這也是成長的一環，語氣中難掩無力感。然而，貝克漢家族友人私下透露，這場衝突已發展至幾乎無法挽回的地步。即使夫妻倆依然疼愛兒子，但普遍認為，只要妮寇拉仍在布魯克林身邊，親子關係便難以修復。甚至有傳聞指出，家族內部對和解設下極高門檻——唯有布魯克林結束這段婚姻，才可能重新回到家庭懷抱。

在這場家族決裂中，年僅14歲的么女哈珀七世（Harper Seven）被外界認為是最無辜的受害者。過去她與布魯克林關係親密，如今卻因哥哥全面切斷與家人的直接聯繫，只能透過律師溝通而被迫疏遠。知情人士指出，布魯克林選擇不主動與妹妹聯絡，並非出於冷漠，而是希望讓年幼的她遠離這場牽涉金錢、權力與家族形象的紛爭。

布魯克林 貝克漢 親子

上一則

王心凌巡演唱回台北 全場又甜又嗨大喊「愛你」

下一則

「這不只是個間諜故事」 獲奧斯卡4提名 創巴西影史紀錄

延伸閱讀

紐約市去年因拖欠房貸導致房屋被法拍案 疫情後高位 皇后區最嚴重

紐約市去年因拖欠房貸導致房屋被法拍案 疫情後高位 皇后區最嚴重
貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？
遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀

遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀
貝克漢長子6頁聲明揭家醜 怒批父母是控制狂 婚禮被羞辱

貝克漢長子6頁聲明揭家醜 怒批父母是控制狂 婚禮被羞辱

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星