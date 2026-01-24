「這不只是個間諜故事」 獲奧斯卡4提名 創巴西影史紀錄

「這不只是個間諜故事」打破巴西影史紀錄。（美聯社）

巴西 電影「這不只是個間諜 故事」打破巴西影史紀錄，入圍98屆奧斯卡 最佳影片、最佳國際影片、最佳男主角與最佳選角等4項提名。

據中央社報導，由導演克雷貝梅東薩費柳（Kleber Mendonça Filho）執導的「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent），不僅延續巴西電影在國際影壇的傳統，更在核心獎項中取得突破。

主演華格納穆拉（Wagner Moura）入圍最佳男主角，成為首位角逐該獎項的巴西演員，寫下影史新頁。

BBC巴西新聞網報導指出，這是繼2002年推出的電影「無法無天」（City of God）之後，再度有巴西電影獲得4項奧斯卡提名。「無法無天」當年入圍最佳導演、最佳改編劇本、最佳剪輯與最佳攝影，至今仍被視為巴西影史里程碑。如今，「這不只是個間諜故事」在最佳影片等核心獎項中出線，象徵巴西電影在國際舞台的地位提升。

消息公布後，巴西影壇與社會各界紛紛表達喜悅。導演克雷貝梅東薩費柳在社群媒體上表示，這部作品是巴西文化、文學、音樂與戲劇的結晶，也是公共政策支持下的成果，「我們的國家開始在電影中看見自己，這非常重要」。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也在社群平台發文，讚揚「這不只是個間諜故事」與莫拉的入圍，強調「巴西電影已經站上世界舞台，能與全球最佳作品並肩，本身就是文化的勝利」。巴西電影能否再度奪下國際影片獎，甚至挑戰最佳影片，備受全球矚目。