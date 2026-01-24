「花邊教主」布蕾克萊芙莉控性騷未平息 索尼高層曾爆粗口曝光

布蕾克萊芙莉指控遭性騷事件仍未平息。（路透資料照片）

好萊塢 「花邊教主」布蕾克萊芙莉(Blake Lively)拍攝電影「到我們為止」(It Ends with Us)，指控遭到男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)等人性騷擾 ，一狀告上法院，隨著相關證詞曝光，外界才得知發行片商索尼 (Sony)高階主管曾爆粗口，怒斥萊芙莉是「他X的恐怖分子」(f…ing terrorist)。

福斯新聞網(Fox News)報導，萊芙莉與巴爾多尼2023年合作拍攝「到我們為止」，對於導演在片場的不當舉止表示憂心，要求劇組採取具體行動，於是發行片商索尼女主管詹內蒂(Andrea Giannetti)與劇組人員召開一場長達五小時會議。

證詞顯示，去年9月23日吉安內蒂作證聲稱，萊芙莉提出17項保護措施之所以被接受：「是因為我們已經投入龐大資金，必須完成這部電影，否則無法上映。」隨後巴爾多尼辯護律師傅利曼(Bryan Freedman)問道：「萊芙莉是否威脅說，如果不簽署那份未經任何更動或修訂的17點清單，她就要退出。」吉安內蒂回答：「據我所知是如此。」

接著傅利曼問道：「你是否記得你曾經告訴製片希思(Jamey Heath)，你認為布蕾克萊芙莉是『 他X的恐怖分子』？」詹內蒂也爽快回應：「記得。」

萊芙莉指控巴爾多尼和製片希思性騷擾的官司，詹內蒂被請至法庭出庭作證，證實拍片期間確實發生三起令人不快事件，包括放給萊芙莉觀看的影片、片場拖車某次偶遇，以及對公開評論一位劇組成員外貌，儘管全被萊芙莉視為性騷擾，但是詹內蒂仍堅稱：「我認為這是一場鬧劇，而且確實存在，但僅憑這些事，不足以讓我們為一部合作投資和發行的電影，通知人力資源部門介入處理。」

至於巴爾多尼則辯稱萊芙莉是因為電影宣傳活動引發爭議後，為挽回聲譽對他進行「不實」指控，因此也在去年元月反告萊芙莉，不過已遭到法院駁回。