「情感的價值」奧斯卡9提名 2女配雙雙入圍都淚崩

艾兒芬妮入圍奧斯卡最佳女配，第一反應就是尖叫、放聲大哭。（歐新社）

第98屆奧斯卡 金像獎日前公布入圍名單。日前剛橫掃歐洲電影獎6項大獎的電影「情感的價值」（Sentimental Value），再獲奧斯卡最佳影片、最佳國際電影等9項大獎提名，被譽為挪威 電影「歷史性的時刻」。

有趣的是，入圍名單公布時，首位被提名的就是美國女星艾兒芬妮 （Elle Fanning）。當她看到自己入圍最佳女配角時，第一反應就是尖叫、放聲大哭，還不停問她媽媽和外婆「我是在做夢嗎！？」，甚至太震驚到「無法呼吸」。

艾兒芬妮隨後和導演尤沃金提爾（Joachim Trier）視訊分享喜悅，並用挪威語高喊「乾杯」慶祝。據悉，這是艾兒芬妮從影25年以來，首度獲得奧斯卡提名。

另一名也入圍的女配角英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas），入圍當下沒聽清楚，直到旁人瘋狂擁抱她，她才知道自己也入圍，現場瞬間陷入「二次暴動」。她回神後落淚形容，入圍像是「發生在烏托邦的夢。」

「情感的價值」演員們在奧斯卡提名開出「大四喜」，包括女主角蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、男配角史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）都全數入圍。同時獲得最佳導演提名的尤沃金提爾（Joachim Trier）感動表示，片中的「家族力量」在提名此刻展露無遺。

首次榮獲奧斯卡最佳導演提名的尤沃金提爾，除對自己入圍感到開心，更大力盛讚他出色的演員們，「整個家族都入圍，讓我感動得不得了」。尤沃金提爾坦承「情感的價值」劇本是為史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇量身訂做，他感謝他們的勇敢，願意為電影「展現脆弱一面，做出冒險的一躍」。