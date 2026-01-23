挪威電影「情感的價值」獲奧斯卡9提名 演員「大四喜」全上壘

我的頻道

記者廖福生／即時報導
奧斯卡九項提名「情感的價值」演員「大四喜」全上壘。（圖／海鵬電影提供）
第98屆奧斯卡金像獎公布入圍名單。日前剛橫掃歐洲電影獎6項大獎的電影「情感的價值」（Sentimental Value），再獲奧斯卡最佳影片、最佳國際電影等9項大獎提名，被譽為挪威電影「歷史性的時刻」。

有趣的是，入圍名單公佈時，首位被提名的就是美國女星艾兒芬妮 （Elle Fanning）。當她看到自己入圍最佳女配角時，第一反應就是尖叫、放聲大哭，還不停問她媽媽和外婆「我是在做夢嗎！？」，甚至太震驚到「無法呼吸」。

艾兒芬妮與媽媽、外婆、姊姊一起看直播，最後大家興奮哭成一團。這是艾兒芬妮從影25年以來，首度獲得奧斯卡提名，她隨後激動地和導演尤沃金提爾（Joachim Trier）視訊分享喜悅，並和劇組一起歡呼「Skål!!!」（挪威語「乾杯」）。

而「情感的價值」連獲兩個女配角提名。但由於劇組當下在為艾兒芬妮歡呼，導致另一位女星英嘉．伊布思朵特．李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）名字緊接出現時，連她自己都沒聽清楚，直到旁人瘋狂擁抱她，她才知道自己也入圍「最佳女配角」，現場瞬間陷入「二次暴動」。英嘉回神後、淚流滿面形容這像是一場「發生在烏托邦的夢」。

「情感的價值」演員們在奧斯卡提名開出「大四喜」，包括女主角蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、男配角史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）都全數入圍。同時獲得最佳導演提名的尤沃金提爾（Joachim Trier）感動表示，片中的「家族力量」在提名此刻展露無遺。

首次榮獲奧斯卡最佳導演提名的尤沃金提爾，除對自己入圍感到開心，更大力盛讚他出色的演員們，「整個家族都入圍，讓我感動得不得了」。尤沃金提爾坦承「情感的價值」劇本是為史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇量身訂做，他感謝他們的勇敢，願意為電影「展現脆弱一面，做出冒險的一躍」。

他更盛讚艾兒芬妮「以聰明和演技加持了這部電影」，更對她和英嘉的最佳女配角雙入圍大喊「天啊！太感人了」。在「情感的價值」中，艾兒芬妮不僅與挪威電影界接軌，片中更巧妙呼應她從好萊塢童星起家的演藝歷程，善良貼心的演出讓人疼愛至極。

「情感的價值」劇情描述：出身電影世家的女星諾拉（蕾娜特萊茵斯薇 飾），在劇場界赫赫發光、稱霸一方。妹妹安涅絲（英嘉．伊布思朵特．李拉歐斯 飾）則選擇家庭，和老公孩子過著平靜的生活。她們曾經盛極一時、離家多年的名導父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 飾）企圖東山再起，於是向諾拉提出新片邀約。諾拉雖然婉拒，沉埋已久的傷痛卻再次被挑起。被拒絕的古斯塔夫，轉而改邀渴望成名的美國女星瑞秋（艾兒芬妮 飾）擔綱演出。欣喜若狂的瑞秋一口答應，卻很快發現自己竟無意間介入了一場極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係…。

「情感的價值」劇本是為史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇量身訂做。（圖／海鵬電影提供）
奧斯卡女配角雙料入圍「情感的價值」艾兒芬妮(右)太驚喜「無法呼吸」。（圖／海鵬電影提供）

