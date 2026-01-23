十指緊扣 加國前總理杜魯多偕凱蒂佩芮出席達沃斯論壇

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間，加拿大前總理杜魯多(右)日前與美國流行樂壇女歌手凱蒂佩芮(左)牽手離開活動現場。(美聯社)

美國流行樂壇女歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)與加拿大前總理杜魯多(Justin Trudeau)一同現身瑞士達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)。

杜魯多身穿深藍色西裝，佩芮則穿著一套樸素的卡其色裙裝，內搭毛衣，拿著iPhone17。

杜魯多發表演說談軟實力外交，佩芮坐在前排旁聽，不時露出微笑。演說結束後，杜魯多與佩芮隨即離場，未回應在場多名加拿大記者的提問。

兩人於去年10月公開戀情，當時這位流行歌手正在進行她的「Lifetimes」巡迴演唱會，巡演地點包括匈牙利布達佩斯、波蘭克拉科夫、捷克布拉格和慕尼黑。

41歲的佩芮，在她有2.02億追蹤的Instagram帳號一系列圖片中，放了一張照片，顯示她與杜魯多在色彩繽紛的秋日背景前臉頰緊貼，無疑證實了這兩位名人正在交往。

杜魯多於去年3月辭去總理職務，他與前妻蘇菲葛瑞格華(Sophie Gregoire)於2023年宣布分居，結束了長達18年的婚姻，還是3個孩子的共同父母。佩芮去年6月也取消與好萊塢帥星奧蘭多布魯(Orlando Bloom)2019年訂的婚約，結束9年的關係，官方曾表示兩人已和平轉向共同育兒模式，育有1個孩子。

據「人物」雜誌(People)援引一名與佩芮關係密切的消息人士報導，這名流行歌手在解除婚約後，沒想到這麼快就墜入愛河，但杜魯多幽默風趣，魅力十足，而且對她非常尊重。

這對戀人去年12月在Instagram上發布了一張兩人在日本的合照，正式宣告了他們的戀情。

佩芮在照片旁簡單寫著圖說「東京之旅等等」，並附上了一個笑臉、花朵和一顆紅心等表情符號。

杜魯多也在去年12月4日在社群平台X上轉發了一張兩人與日本前首相岸田文雄及其夫人岸田裕子的合照。

杜魯多 加拿大 日本

