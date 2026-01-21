金酸莓獎入圍揭曉 楊紫瓊、娜塔莉波曼上榜「最爛女演員」

楊紫瓊以「星際迷航記：31區」入圍最爛女主角。(摘自HBO MAX)

2026年金酸莓獎（The Golden Raspberry Awards，簡稱 Razzies）入圍名單正式公布，多位好萊塢一線明星意外上榜，包括奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）、楊紫瓊 、蕾哈娜（Rihanna）等人，成為今年「最差女演員」候選人。

邁入第46屆的金酸莓獎，一向以諷刺方式點名年度電影失誤之作，今年同樣星光「慘烈」。娜塔莉波曼憑動作冒險電影「尋秘不老泉」（Fountain Of Youth）入圍「最差女主角」，將與「超硬伴娘」（Bride Hard)的瑞貝爾威爾森、「星際迷航記：31區」(Star Trek: Section 31)的楊紫瓊、「狠狠愛」(Love Hurts)的亞莉安娜黛博塞，以及「魔域女巫」「In The Lost Lands」的蜜拉喬娃維琪角逐這項尷尬獎項。

蕾哈娜則因動畫電影「藍色小精靈》（Smurfs）與詹姆斯柯登的搭檔演出，雙雙入圍「最差銀幕組合」。該獎項的其他競爭者還包括「白雪公主」的七矮人、「Hurry Up Tomorrow」中威肯與他的「巨大自我」、以及在「黑道中人」（The Alto Knights）中一人分飾兩角的勞勃狄尼洛。

「最差男主角」方面，入圍者包括「創：戰神」(Tron: Ares)的傑瑞德雷托、「Hurry Up Tomorrow」的威肯、「War of the Worlds」的 Ice Cube、「魔域女巫」的戴夫巴帝斯塔，以及「終極警報」(Alarum)史考特伊斯威特。