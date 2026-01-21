我的頻道

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

金酸莓獎入圍揭曉 楊紫瓊、娜塔莉波曼上榜「最爛女演員」

記者陳穎／即時報導
楊紫瓊以「星際迷航記：31區」入圍最爛女主角。(摘自HBO MAX)
楊紫瓊以「星際迷航記：31區」入圍最爛女主角。(摘自HBO MAX)

2026年金酸莓獎（The Golden Raspberry Awards，簡稱 Razzies）入圍名單正式公布，多位好萊塢一線明星意外上榜，包括奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）、楊紫瓊、蕾哈娜（Rihanna）等人，成為今年「最差女演員」候選人。

邁入第46屆的金酸莓獎，一向以諷刺方式點名年度電影失誤之作，今年同樣星光「慘烈」。娜塔莉波曼憑動作冒險電影「尋秘不老泉」（Fountain Of Youth）入圍「最差女主角」，將與「超硬伴娘」（Bride Hard)的瑞貝爾威爾森、「星際迷航記：31區」(Star Trek: Section 31)的楊紫瓊、「狠狠愛」(Love Hurts)的亞莉安娜黛博塞，以及「魔域女巫」「In The Lost Lands」的蜜拉喬娃維琪角逐這項尷尬獎項。

蕾哈娜則因動畫電影「藍色小精靈》（Smurfs）與詹姆斯柯登的搭檔演出，雙雙入圍「最差銀幕組合」。該獎項的其他競爭者還包括「白雪公主」的七矮人、「Hurry Up Tomorrow」中威肯與他的「巨大自我」、以及在「黑道中人」（The Alto Knights）中一人分飾兩角的勞勃狄尼洛。

「最差男主角」方面，入圍者包括「創：戰神」(Tron: Ares)的傑瑞德雷托、「Hurry Up Tomorrow」的威肯、「War of the Worlds」的 Ice Cube、「魔域女巫」的戴夫巴帝斯塔，以及「終極警報」(Alarum)史考特伊斯威特。

「最差影片」共有五部作品入圍，分別是米莉芭比布朗與克里斯普瑞特主演的「電幻國度」(The Electric State)，以及迪士尼真人版「白雪公主」、「星際迷航記：31區」、「Hurry Up Tomorrow」和「War of the Worlds」。其中「白雪公主」與「War of the Worlds」各獲得6項提名，成為今年入圍數最多的作品。第46屆金酸莓獎頒獎典禮將於3月14日在洛杉磯舉行，屆時將揭曉年度「最差電影」得主。

娜塔莉波曼演出動作冒險電影「尋秘不老泉」。(摘自Apple TV+)
娜塔莉波曼演出動作冒險電影「尋秘不老泉」。(摘自Apple TV+)

幸運躲過「潛規則」 影后茱蒂佛斯特：是權力救了我

幸運躲過「潛規則」 茱蒂佛斯特直言：從小就掌握權力 讓我免於侵犯

梁洛施訂婚了？ 大9歲男友手上這細節露端倪

張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32

