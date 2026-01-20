名模辛蒂克勞馥大談媽媽經 教孩子最重要的一課

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
資深名模辛蒂克勞馥大談媽媽經。（美聯社）
資深名模辛蒂克勞馥大談媽媽經。（美聯社）

資深名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）最近受訪時，提及自己的媽媽經，透露「守時」（being on time）是她從小灌輸給一對子女最重要的功課。

這位1980-90年代超模在第二屆WWD時尚大獎紅毯，接受福斯記者採訪時直言，身為母親的她，能夠給兩個孩子的最好建議就是「無論他們當模特兒還是從事其他工作，一定要守時」。

克勞馥身穿一襲酒紅色單肩Khaite禮服現身紅地毯，身為歐米茄（Omega）品牌大使的她，手腕少不了一支顯眼的金色歐米茄腕表，果然代表公司獲得年度最佳紅毯腕表獎。

這位59歲退役名模還分享維持個人自信的秘訣：「老實說，我覺得很多時候都是裝出來，但我覺得如果你生活幸福，做著自己喜歡的工作，有目標感，那麼到了某個時候，就會有人問你是如何保持自信走上紅毯？」並補充道：「有時候你可能沒有，但一旦走出家門，你就做出決定，所以你必須堅持下去。」

克勞馥16歲踏上伸展台並於1986年遷居紐約，展開全職模特兒工作，隨著聲名鵲起，多次登上「Vogue」、「Elle」和「Harper's Bazaar」等知名雜誌封面，與娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）、克莉絲蒂杜靈頓（Christy Turlington）以及克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）等超模齊名。

2016年初，克勞馥結束長達34年模特兒生涯，她回顧以往坦承：「我剛入行時，對時尚一竅不通。」並補充道：「我當模特兒後，開始了解設計師服裝，有機會和很多才華橫溢的人一起工作，對時尚藝術以及服裝自我表達方式，有更深入的理解。」

1998年克勞馥與商人格伯（Rande Gerber）結婚，育有一對子女：普雷斯利（Presley，26歲）和凱雅（Kaia，24歲），雙雙繼承母親的模特兒事業，尤其凱雅16歲首次登台走秀，成為香奈兒（Chanel）、凡賽斯（Versace）、普拉達（Prada）等時尚品牌御用模特兒。

子女都繼承母業 超模辛蒂克勞馥分享教孩子最重要的一課

