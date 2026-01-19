貝克漢家族撕破臉紛爭延燒 布魯克林長文揭決裂父母內幕

布魯克林貝克漢針對與父母切割一事首度公開發聲，揭露內情。(路透)

貝克漢 （David Beckham）長子布魯克林 （Brooklyn Beckham）近年卻屢傳與父母關係緊張，甚至傳出透過律師函劃清界線。針對外界長期揣測的家族失和原因，布魯克林近日首度公開發聲，揭露內情。

布魯克林19日透過社群平台限時動態表示，自己多年來選擇沉默，是希望將家務事留在私領域處理，但他指控父母及其團隊持續向媒體放話，為了維護對外形象不惜失實陳述，迫使他不得不站出來為自己辯護。他直言，自己無意與家人修復關係，也強調並未受到任何人操控，「這是我人生中第一次為自己發聲」。

他進一步指出，父母早在他結婚前便多次干預其感情生活。包括妻子妮寇拉・佩茲（Nicola Peltz）原本期待能穿上母親設計的婚紗，卻在最後關頭遭到取消，只能臨時另尋禮服應急。

而婚禮籌備期間，父母更要求他簽署放棄使用姓氏的相關文件；而在婚宴當晚，母親更介入並打亂原本安排好的夫妻舞蹈，讓他在約500名賓客面前深感羞辱，最終成為兩人日後重新宣誓誓言的關鍵因素。

此外，布魯克林也將矛頭指向父親。他透露，自己曾特地返回英國為父親慶生，多次希望能私下見面卻屢遭婉拒；即便最終獲得會面機會，卻被告知妻子不得同行，讓他感到極度難堪。他同時批評父母多年來刻意經營家族完美形象，卻與私下行為存在落差，並舉例指出洛杉磯 野火期間，妻子曾請求母親協助救援流離失所的犬隻，卻遭到冷處理。

針對外界質疑他受妻子影響一事，布魯克林嚴正澄清，自己並未被妮寇拉操控，反而多年來始終處於父母高度掌控之下。他坦言，成長過程中長期承受強烈焦慮，但自從選擇離開原生家庭後，首次感受到情緒上的平靜與自由，「我每天醒來都對現在的生活心存感激」。