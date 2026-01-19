我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

每天做這項簡單運動5分鐘 可助長壽

貝克漢家族撕破臉紛爭延燒 布魯克林長文揭決裂父母內幕

記者廖福生／即時報導
布魯克林貝克漢針對與父母切割一事首度公開發聲，揭露內情。(路透)
布魯克林貝克漢針對與父母切割一事首度公開發聲，揭露內情。(路透)

貝克漢（David Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近年卻屢傳與父母關係緊張，甚至傳出透過律師函劃清界線。針對外界長期揣測的家族失和原因，布魯克林近日首度公開發聲，揭露內情。

布魯克林19日透過社群平台限時動態表示，自己多年來選擇沉默，是希望將家務事留在私領域處理，但他指控父母及其團隊持續向媒體放話，為了維護對外形象不惜失實陳述，迫使他不得不站出來為自己辯護。他直言，自己無意與家人修復關係，也強調並未受到任何人操控，「這是我人生中第一次為自己發聲」。

他進一步指出，父母早在他結婚前便多次干預其感情生活。包括妻子妮寇拉・佩茲（Nicola Peltz）原本期待能穿上母親設計的婚紗，卻在最後關頭遭到取消，只能臨時另尋禮服應急。

而婚禮籌備期間，父母更要求他簽署放棄使用姓氏的相關文件；而在婚宴當晚，母親更介入並打亂原本安排好的夫妻舞蹈，讓他在約500名賓客面前深感羞辱，最終成為兩人日後重新宣誓誓言的關鍵因素。

此外，布魯克林也將矛頭指向父親。他透露，自己曾特地返回英國為父親慶生，多次希望能私下見面卻屢遭婉拒；即便最終獲得會面機會，卻被告知妻子不得同行，讓他感到極度難堪。他同時批評父母多年來刻意經營家族完美形象，卻與私下行為存在落差，並舉例指出洛杉磯野火期間，妻子曾請求母親協助救援流離失所的犬隻，卻遭到冷處理。

針對外界質疑他受妻子影響一事，布魯克林嚴正澄清，自己並未被妮寇拉操控，反而多年來始終處於父母高度掌控之下。他坦言，成長過程中長期承受強烈焦慮，但自從選擇離開原生家庭後，首次感受到情緒上的平靜與自由，「我每天醒來都對現在的生活心存感激」。

布魯克林也表示，夫妻倆無意活在外界塑造的框架中，只希望守護隱私，追求屬於他們與未來家庭的安穩幸福。截至目前為止，針對布魯克林的相關說法，貝克漢夫婦方面尚未做出任何公開回應。

布魯克林(左)和妻子妮寇拉佩茲婚後感情甜蜜。(路透)
布魯克林(左)和妻子妮寇拉佩茲婚後感情甜蜜。(路透)

布魯克林 貝克漢 洛杉磯

上一則

遭2女控性侵 胡立歐反擊「全部捏造」上演羅生門

延伸閱讀

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特
長期支持社區 布碌崙2中餐館獲民選官員嘉獎

長期支持社區 布碌崙2中餐館獲民選官員嘉獎
布碌崙元宵花車大遊行 歡迎文團、商家報名

布碌崙元宵花車大遊行 歡迎文團、商家報名
布碌崙日落公園華女走失 警籲協尋

布碌崙日落公園華女走失 警籲協尋

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
示意圖。(取自123RF)

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

2026-01-12 11:12

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大