遭2女控性侵 胡立歐反擊「全部捏造」上演羅生門

記者陳穎／即時報導
西班牙歌手胡立歐被控性犯罪，遭到西班牙檢察官調查。（美聯社）
西班牙歌手胡立歐被控性犯罪，遭到西班牙檢察官調查。（美聯社）

拉丁天王胡立歐·以格雷西亞斯（Julio Iglesias）近日遭兩名前員工指控性侵與性騷擾。西班牙檢方已證實，針對相關指控，國家法院已展開初步調查。

現年82歲的胡立歐·以格雷西亞斯，是國際巨星安立奎（Enrique Iglesias）的父親，他曾發行過77張專輯，銷量超過2億5千萬張，更曾舉辦超過5000場個人演唱會，並以14種語言演唱過。根據西班牙媒體「elDiario.es」報導，兩名女子以化名「蘿拉」（Laura）與「瑞貝卡」（Rebeca）出面指控，稱她們曾在胡立歐位於加勒比海的豪宅擔任住家員工，期間遭到長期性剝削與不當對待。

胡立歐在個人Instagram發布澄清聲明：「我從未虐待、脅迫或羞辱過任何女性。這些指控完全是捏造的，我對此深感悲痛。」他強烈否認曾在2021年1月至10月期間，對兩名曾在豪宅工作的女性性虐待（性騷擾），而關於限制她們離開工作地點，並強迫她們每天工作長達16個小時的描述也非事實。

兩名受害人則表示，事件發生於2021年，地點包括多明尼加龐塔卡納（Punta Cana）與巴哈馬萊福德島（Lyford Cay）的私人豪宅。當時胡立歐77歲，已婚，年輕指控者之一僅22歲。她們指出，招聘過程中即被要求提供臉部與全身照片，之後又遭到涉及性向、性經驗與身體整形等侵入式提問，甚至出現肢體接觸。

瑞貝卡指控自己曾遭到強迫性侵，形容過程「非常疼痛」，讓她感覺自己像是「機器人、奴隸、洋娃娃」。她還聲稱，在飲酒後被迫參與涉及女性主管的性行為，並遭到身體暴力。她表示，胡立歐以舒緩多年車禍造成的背部舊傷為由，要求她長時間為其提供性服務，期間還限制她交往、沒收手機並查看私人通訊內容。離職後，她被神經心理學家診斷出罹患心境障礙型憂鬱症

性騷擾 憂鬱症

