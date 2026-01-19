上周才在埃及旅遊…「獅子王」76歲導演過世 好友悲痛證實

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
「獅子王」導演羅傑艾勒斯過世。（取材自Instagram）
「獅子王」導演羅傑艾勒斯過世。（取材自Instagram）

迪士尼資深編劇、1994年動畫經典「獅子王」共同導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）驚傳辭世，享壽76歲。消息由資深視覺特效總監、同時也是多年好友與合作夥伴的戴夫博瑟特（Dave Bossert）證實，並在臉書發文悼念。

博瑟特悲痛寫道：「我對羅傑踏上下一段旅程的消息感到無比難過。就在上周，我們還在他旅遊埃及時互通電子郵件，這一切顯得更加不真實。羅傑是一位極其傑出的藝術家與電影人，是迪士尼動畫文藝復興時期真正的支柱。」

羅傑艾勒斯與羅伯明考夫（Rob Minkoff）共同執導「獅子王」，至今仍被視為迪士尼動畫史上最偉大的作品之一。電影於1994年上映，全球票房達7.71億美元；2019年推出的真人版重拍更締造16億美元驚人票房，成為影史最賣座電影之一。

除了「獅子王」，羅傑艾勒斯也執導2006年動畫「打獵季節」（Open Season），以及獲奧斯卡提名的短片「賣火柴的小女孩」（The Little Matchgirl）。他同時也是多部迪士尼經典作品的重要編劇與故事開發者，包括「阿拉丁」、「變身國王」、「熊的傳說」，以及直發DVD的「獅子王1½」。

博瑟特回憶與艾勒斯合作「賣火柴的小女孩」的經驗，感性表示：「那是一段純粹的快樂時光。他的好奇心、慷慨與熱情，總能感染身邊的每一個人。羅傑擁有明亮而溫暖的靈魂，沒有他的世界顯得黯淡許多。安息吧，我的朋友，直到我們在另一端再次相遇。」

迪士尼 埃及 奧斯卡

