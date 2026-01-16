「蝙蝠俠」麥可基頓 獲2026哈佛布丁獎

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
「蝙蝠俠」麥可基頓獲哈佛大學戲劇社頒發「布丁獎」。（路透資料照片）
哈佛大學戲劇社宣布今年度「布丁獎」（Hasty Pudding Award）將頒給電影「蝙蝠俠」(Batman)第一代主角，好萊塢資深影星麥可基頓(Michael Keaton)，以表彰他多年來的演藝事業。

根據美聯社報導，哈佛大學「速食布丁劇團」(Hasty Pudding Theatricals)宣布「2026年度人物獎」(2026 Man of the Year，俗稱布丁獎)頒給「蝙蝠俠」麥可基頓。

曾多次獲得奧斯卡和艾美獎提名的基頓過去在「蝙蝠俠」(Batman)、「鳥人」(Birdman)、「陰間大法師」(Beetlejuice)和「聚焦」(Spotlight)等電影的精湛演出，成為知名演技派演員，最近除了自導自演短片「甜水」(Sweetwater，暫譯)，還負責主演並擔任迷你影劇「毒疫」(Dopesick)的執行製片。

製片人圖內爾(Eloise Tunnell)得知消息後發布聲明指出：「他曾是蝙蝠俠、後來又變成鳥人，如今最重要的是他又變成『布丁人』(Pudding man)！」並強調：「基頓對於扮演超級英雄並不陌生，但讓我們看看這些經歷能否讓他贏得布丁獎杯，我們迫不及待2月6日頒獎到來，在那之前千萬別叫他的名字三遍！」

「速食布丁劇團」成立於1844年，號稱是世上仍在持續營運的第三古老劇團，每年頒獎給娛樂界有長期貢獻的卓越人士，近年得獎人包括克林伊斯威特(Clint Eastwood)、湯姆漢克斯(Tom Hanks)、羅伯迪尼洛(Robert De Niro)、哈里遜福特(Harrison Ford)等好萊塢一線影星，去年頒給知名影集「廣告狂人」(Mad Men)男主角、資深演員喬漢姆(Jon Hamm)，基頓則成為第59位男性得獎人，至於1951年設立的「年度女性獎」訂於1月30日公布。

「布丁獎」頒獎典禮訂於2月6日舉行，屆時基頓將在為他舉辦的「吐槽大會」獲頒此榮譽，並應邀觀賞劇團第177部作品第「薩洛尼之歌」(Salooney Tunes，暫譯)。

哈佛大學 好萊塢 艾美獎

萊頓學術論文排名 浙大擠下哈佛稱冠 前十名有八所來自中國

萊頓學術論文排名前10有8所來自中國 浙大第一、哈佛落第三

川普施壓 哈佛國際生仍創新高 凸顯聯邦嚴審效果有限 還看後續

無懼川普打壓 哈佛國際生28%創新高

