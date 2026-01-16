觀影說劇╱美乳女神演拳手拚增重 憋氣喝蛋白奶昔：好惡心

席德妮史威尼在電影「絕地反擊」飾演美國最知名的女性拳擊手克里斯蒂馬丁。（圖／車庫娛樂提供）

有「美乳女神」之稱的席德妮史威尼（Sydney Sweeney）在電影「絕地反擊」（Christy）飾演美國最知名的女性拳擊手克里斯蒂馬丁（Christy Martin），為了詮釋角色她吃盡苦頭，不管在外形身材上，還是拳擊技巧都下足功夫。

席德妮史威尼每天早上起床，會先進行1小時的重訓，吃很多東西、喝大量的高蛋白奶昔，然後和叔叔一起去滑雪：「回來後，我會和我的教練馬克斯一起進行3小時的拳擊訓練，我們會一起觀看克里斯蒂的比賽錄影，和家人待在一起，晚上再進行1個小時的訓練。」

但過程中當然不乏一些挑戰，席德妮史威尼必須攝取大量高蛋白：「我一杯接一杯地喝蛋白奶昔，不得不捏著鼻子一口氣喝完，太惡心了。而且扮演克里斯蒂這個角色，其情感和心理上的準備本身就是一場戰鬥。」

當本尊克里斯蒂馬丁看到成果、打電話來稱讚她時，席德妮激動得熱淚盈眶：「我記得她（克里斯蒂馬丁）說：『我覺得妳就像穿越到了過去，親身經歷了我的人生，因為我不知道還有誰會這麼了解我說話的方式、走路的方式和移動的方式。』聽到這些話，我感覺真是太棒了。」

她直言讓克里斯蒂馬丁看到電影中的自己其實有點緊張：「在這個過程中，她（克里斯蒂馬丁）能一直陪伴在我身邊，簡直就像做夢一樣，但同時也讓我感到害怕，我居然要在世界上最偉大的拳擊手面前打勾拳和重拳。」

而自從拍完「絕地反擊」後，史威尼就沒再練過拳擊了。飾演克里斯蒂時，席德妮感覺自己「處於最強壯、最充滿活力的狀態」，殺青後為了接續「高校十八禁」（Euphoria）第三季拍攝，她急速瘦身，從壯碩拳擊手回到戲裡高中生的外形。

當被問及恢復過去體型是否有難度，席德妮坦言：「絕對是一個精神上的挑戰，幾乎就像是戒斷反應，感覺像是突然失去了很多鍛煉機會，血清素水平驟降。」

她在雜誌訪談中補充：「為了這個角色，我的外形確實有所改變，所以從某種意義上說，我還是以克里斯蒂的身份回家。但她經歷的那些情緒、爭吵和創傷，我盡量不把它們帶回家。」