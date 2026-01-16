甜茶新片奪影帝 羅伯派汀森劇中祕密「獻聲」曝光

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
提摩西夏勒梅成為金球獎影史上音樂喜劇類電影最年輕影帝。（圖／龍祥電影提供）
提摩西夏勒梅成為金球獎影史上音樂喜劇類電影最年輕影帝。（圖／龍祥電影提供）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以電影「橫衝直闖」（Marty Supreme）奪金球獎影帝，成為金球獎影史上音樂喜劇類電影最年輕影帝，而片中竟隱藏了羅伯派汀森（Robert Pattinson）的驚喜彩蛋。

導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）在倫敦座談會中首度透露，羅伯派汀森其實秘密參與了「橫衝直闖」。沙夫戴笑稱：「沒人發現那個賽事播報員的聲音就是他。」他在片中為英國公開賽的關鍵賽事獻聲，更曾為了守住這個秘密，在測謊影片中對珍妮佛勞倫斯撒謊。

羅伯派汀森秘密參與了電影「橫衝直闖」，在測謊影片中對珍妮佛勞倫斯撒謊。（圖／龍祥...
羅伯派汀森秘密參與了電影「橫衝直闖」，在測謊影片中對珍妮佛勞倫斯撒謊。（圖／龍祥電影提供）

賈許沙夫戴回憶起他第一次在「失速夜狂奔」（Good Time）首映慶功宴上見到提摩西的場景。「一名經紀人走過來對我說：『我想向你介紹下一位超級巨星』」。

沙夫戴透露：「他眼睛睜得很大，站在房間角落，但那不是他想要的位置。他對自己有一種至高的抱負，他就像電影中的馬提本人，帶著強烈的信念。」而在看過「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）後，沙夫戴被說服了，並以提摩西為主演量身構思撰寫了「橫衝直闖」的劇本。

電影「橫衝直闖」講述一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年馬提莫瑟（提摩西夏勒梅飾）。為了飾演這位怪傑，提摩西不僅苦練球技，更以罕見的復古油頭與小鬍子造型亮相，提摩西直言：「這是我演過最具能量、最瘋狂的角色。」

