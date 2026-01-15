奧斯卡影帝恐怖新片 神作「28年毀滅倒數」續集更黑暗

奧斯卡影帝雷夫范恩斯在「28年毀滅倒數：人骨聖殿」中，扮演吃重角色。(圖／索尼提供)

恐怖神作三部曲續集「28年毀滅倒數：人骨聖殿」(28 Years Later: The Bone Temple)，奧斯卡 金像獎最佳導演丹尼鮑伊(Danny Boyle)這次退居製片，將執導筒交給備受矚目的恐怖片新銳導演妮亞達科斯塔(Nia DaCosta)，並與奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭(Alex Garland)繼續合作。

妮亞達科斯塔延續丹尼鮑伊所奠定的世界觀，以她獨具風格的作者導演視角，拓展這個反烏托邦恐怖宇宙，丹尼鮑伊也對新夥伴的成果大讚：「妮雅是執導『28年毀滅倒數：人骨聖殿』的最佳人選，艾力克斯嘉蘭和我超級愛她重新詮釋的『糖果人』(Candyman)。」

丹尼鮑伊認為妮亞達科斯塔在恐怖類型上有深厚的功力：「更重要的是，她對『28天毀滅倒數』原作懷有真正的熱情。在尊重影迷所鍾愛的系列精神之餘，成功注入個人風格，將這個系列帶往更加黑暗、更加強烈的全新境界。」

這次「28年毀滅倒數：人骨聖殿」也是系列史上製作規模最大的一集，場景橫跨廢墟城市、地下宗教聚落與人骨構築的末日聖殿，打造前所未見的末日美學。

雖然接下這個眾所期待的執導任務壓力山大，但是妮亞達科斯塔決定要走完全不同的風格，「我不會試圖去拍一部丹尼鮑伊電影，因為那是不可能複製的。」

她認為艾力克斯嘉蘭的劇本與「28年毀滅倒數」非常不同，因此也需要截然不同的創作手法：「我可以真正留下自己的印記，讓我內心的怪誕徹底釋放，在視覺上大膽冒險，同時結合更為經典的恐怖電影語言。」