「哈姆奈特」奪金球獎最佳影片 趙婷感性致詞：接納真實的自己

快訊

中央社／洛杉磯11日綜合外電
華裔導演趙婷出席金球獎。（歐新社）
華裔導演趙婷出席金球獎。（歐新社）

華人導演趙婷最新作品「哈姆奈特（Hamnet）」榮獲金球獎劇情類最佳影片獎，她致詞時分享了男主角保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）感性的一番話，並向其他入圍導演致敬，呼籲創作者持續敞開內心、彼此看見。

綜合法新社、美國娛樂新聞網站Deadline和「娛樂線上」（E!Online）報導，劇情類最佳影片獎是金球獎頒獎典禮最後一個頒發的獎項，事前各方看好「罪人」（Sinners）奪獎，當頒獎人揭曉由「哈姆奈特」勝出時，趙婷難掩訝異神色。

「哈姆奈特」監製史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）上台後率先發言，說：「我很喜歡這本原著，但我認為地表上真正能講好這個故事的導演，只有一位，那就是非凡的趙婷。」隨後他將麥克風交給趙婷。

曾以「游牧人生」（Nomadland）奪得奧斯卡最佳影片和最佳導演獎、出生於中國的趙婷致詞時，將這項獎項獻給「哈姆奈特」的演員和劇組人員，並提到拍攝期間有人失去至親，劇組至今仍深深思念著他們。

她也分享「哈姆奈特」男主角保羅梅茲卡爾當天早上對她說的話。

她轉述，保羅梅茲卡爾表示，參與「哈姆奈特」的拍攝讓他體會到，拍電影最重要的一件事，「是學習如何脆弱到足以讓我們被看見，為了真正的自己、為了我們應成為的人，將自己毫無保留地獻給世界，甚至包括那些我們感到羞愧、害怕或不完美的部分，從而讓與我們交流的人，也能完全接納真實的自己」。

43歲的趙婷也特別向其他導演致意。她說，「請大家看看這個會場，在座有許多人我已認識多年，我傑出的入圍夥伴們」，她並點名執導「罪人」的萊恩庫格勒（Ryan Coogler），說：「我現在正看著你，萊恩庫格勒，我就是在看你。」

她還補充，能夠與現場眾多勇於做自己的人齊聚一堂，她深感榮幸，並指出大家所完成的作品，對這個產業意義重大。

「我看到在座許多人變得既堅強又溫柔，也在作品中向世界分享了那麼多自己。」她接著說：「所以我向你們的勇氣致敬，也向你們的奉獻致敬。我們一起努力吧，讓我們繼續敞開內心，繼續彼此看見，也繼續讓自己被看見。」

「哈姆奈特」在第83屆金球獎頒獎典禮摘下兩獎，除了劇情類最佳影片獎，參與演出的潔西伯克利（Jessie Buckley）也以這部作品摘下劇情類最佳女主角獎。

趙婷 金球獎 奧斯卡

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

電影世界／趙婷奪金球獎「哈姆奈特」揭莎士比亞喪子之痛

