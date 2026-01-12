「Kpop獵魔女團」奪金球獎最佳歌曲 原唱淚崩：被拒絕非終點

我的頻道

中央社／比佛利山11日電
韓裔歌手EJAE於11日出席金球獎頒獎典禮。(路透)
韓裔歌手EJAE於11日出席金球獎頒獎典禮。(路透)

Netflix超夯動畫「Kpop獵魔女團」除勇奪金球獎最佳動畫片，片中金曲「Golden」也摘下最佳原創歌曲。原唱EJAE領獎時落淚說：「我想把這個獎獻給每一位曾經被拒絕的人。拒絕不是終點，而是轉向。發光，永遠不嫌晚。」

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，最佳原創歌曲獎由詞曲創作者EJAE、索恩布里克（Mark Sonnenblick）與李熙俊（Lee Hee-joon，音譯）共同上台領獎。

動畫「Kpop獵魔女團」片中金曲「Golden」摘下金球獎最佳原創歌曲，三名原唱...
動畫「Kpop獵魔女團」片中金曲「Golden」摘下金球獎最佳原創歌曲，三名原唱歌手11日出席領獎。(歐新社)

EJAE含淚表示：「我還是個小女孩時，為了實現成為Kpop偶像的夢想努力不懈10年，但最後遭到拒絕，當時我感到非常失望，覺得是自己的聲音不夠好。」

她接著說：「我很榮幸能參與這首歌的創作，它正陪伴其他女孩、每位耀眼的女王，以及各個年齡層的人度過困境，學會接納自己。」

索恩布里克向Netflix與索尼動畫（Sony Animation）致謝後，EJAE將此獎項獻給「每一位曾經被拒絕的人。拒絕不是終點，而是轉向。發光，永遠不嫌晚。」

▲ 影片來源：YouTube＠GoldenGlobes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

