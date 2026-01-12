金球獎╱「一戰再戰」贏得最佳導演 安德森點名感謝德盧卡

金球獎電影類型最佳導演獎，由保羅湯瑪斯安德森以「一戰再戰」拿下。（視頻截圖）

第83屆金球獎 電影類型最佳導演獎，由保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson, PTA）以「一戰再戰」（One Battle After Another）拿下，他在領獎時感性表示，「大家對我及這部電影展現出的熱情太慷慨了，我會好好收下的，我會帶著這份愛與感激收下這份榮耀，我真的熱愛我的工作，所以拍電影對我來說純粹就是種享受」。

保羅湯瑪斯安德森不忘感謝他的好友、華納兄弟高層麥克德盧卡（Michael De Luca），並感性回憶兩人30年前的相識，「他 25、30 年前進入我的生活，當時他就夢想經營工作室，並承諾讓導演隨心所欲地創作。」他直言因為有德盧卡鼎力支持，才會有「一戰再戰」的誕生。最後，他也感謝了助理導演亞當桑納（Adam Somner），強調「亞當是讓他能站在這座領獎台上的核心原因」。

另外，這不只是個間諜 故事（The Secret Agent）榮獲最佳外語片，動畫電影則由充滿活力的「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters））抱回殊榮。