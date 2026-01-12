我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

金球獎╱「一戰再戰」贏得最佳導演 安德森點名感謝德盧卡

娛樂新聞組╱綜合報導
金球獎電影類型最佳導演獎，由保羅湯瑪斯安德森以「一戰再戰」拿下。（視頻截圖）
金球獎電影類型最佳導演獎，由保羅湯瑪斯安德森以「一戰再戰」拿下。（視頻截圖）

第83屆金球獎電影類型最佳導演獎，由保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson, PTA）以「一戰再戰」（One Battle After Another）拿下，他在領獎時感性表示，「大家對我及這部電影展現出的熱情太慷慨了，我會好好收下的，我會帶著這份愛與感激收下這份榮耀，我真的熱愛我的工作，所以拍電影對我來說純粹就是種享受」。

保羅湯瑪斯安德森不忘感謝他的好友、華納兄弟高層麥克德盧卡（Michael De Luca），並感性回憶兩人30年前的相識，「他 25、30 年前進入我的生活，當時他就夢想經營工作室，並承諾讓導演隨心所欲地創作。」他直言因為有德盧卡鼎力支持，才會有「一戰再戰」的誕生。最後，他也感謝了助理導演亞當桑納（Adam Somner），強調「亞當是讓他能站在這座領獎台上的核心原因」。

另外，這不只是個間諜故事（The Secret Agent）榮獲最佳外語片，動畫電影則由充滿活力的「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters））抱回殊榮。

金球獎 間諜

上一則

博流量？ 趙櫻子將試婚蔣毅「像你們試面膜一樣」

下一則

金球獎嬌點╱Lisa黑絲透視裝、小珍妮佛薄紗 成紅毯雙辣

延伸閱讀

金球獎／「混沌少年時」擒4獎成電視類大贏家 「白蓮花」全摃龜

金球獎／「混沌少年時」擒4獎成電視類大贏家 「白蓮花」全摃龜
金球獎／51歲李奧納多再被酸「女友不超過30」 尷尬苦笑全被拍

金球獎／51歲李奧納多再被酸「女友不超過30」 尷尬苦笑全被拍
金球獎紅毯／「死亡之組」到齊 李奧納多鬥李炳憲、甜茶搶影帝

金球獎紅毯／「死亡之組」到齊 李奧納多鬥李炳憲、甜茶搶影帝
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚