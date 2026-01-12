金球獎╱甜茶擊敗李奧納多奪影帝 蘿絲拜恩首度封后

提摩西夏勒梅金球獎封帝，讓他笑開懷。（路透）

第83屆金球獎 頒獎典禮1月11日登場，今年以「橫衝直闖」（Marty Supreme）入圍金球音樂喜劇類影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），最終擊敗呼聲極高的「一戰再戰」（One Battle After Another）李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）奪下影帝，也讓他在奧斯卡 影帝爭奪戰取得領先。另外，音樂喜劇類影后則由「媽的踹爆你」（If I Had Legs I'd Kick You）蘿絲拜恩（Rose Byrne）奪下，幾乎已確定拿下奧斯卡影后入圍門票。

「甜茶」曾四度入圍金球獎，卻屢屢與獎項擦身而過。這次，他擊敗喬治克隆尼（George Clooney）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、伊森霍克（Ethan Hawke）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）和李炳憲等實力派演員，在電影音樂喜劇類稱帝。

他上台發表得獎感言時，先是向其他入圍者致意，直言這一屆名單像是「傳奇集結」，接著感謝「橫衝直闖」導演和工作夥伴。接著，他有感而發地說，父親從小就教導他要心存感激，永遠感激自己所擁有的。

他說，「為你所擁有的一切感到感恩，這份精神讓我在過去離開典禮空手而歸時，依然能昂首闊步，因為光是坐在這裡我就已經心懷感激」。最後提摩西夏勒梅也不忘感謝父母與女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）。在上台領獎前，甜茶還被拍到與女友親吻慶祝。

喜劇類最佳女主角則由蘿絲拜恩以「媽的踹爆你」奪得，她上台時驚呼，「這真的太令人震驚了，真的非常感謝，我要和編劇兼導演瑪麗布朗斯坦分享這個獎，因為她寫了這個不可思議的劇本，而且她希望我來演。」

蘿絲拜恩還打趣說，他們只花了25天就拍完這部電影，「預算大概只有8塊5毛錢」。