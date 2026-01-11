流行民謠天王空難身亡 享年34歲歌迷崩潰 經紀人同機也罹難

哥倫比亞「流行民謠音樂」（música popular）天王級歌手耶森·希門尼斯（Yeison Jiménez）驚傳於當地時間1月10日因飛機失事不幸喪生，享年34歲。事故發生在哥倫比亞派帕（Paipa）附近，噩耗曝光後震撼當地樂壇，無數歌迷難以接受。

哥倫比亞航空事故調查單位證實，一架註冊編號為N325FA的飛機當天墜毀，機上共6人全數罹難，其中包括耶森·希門尼斯與其經紀人傑佛遜・奧索里奧（Jefferson Osorio）。相關消息也已由耶森·希門尼斯的公關團隊證實。

年僅34歲的耶森·希門尼斯，早已是哥倫比亞「música popular」領域最具代表性的指標人物之一。該音樂類型融合墨西哥 蘭切拉音樂元素與哥倫比亞在地文化，深受庶民喜愛。他在2024年迎來事業巔峰，不僅三度完售波哥大 Movistar Arena，累計吸引超過4萬名觀眾入場，更創下哥倫比亞流行民謠歌手前所未有的紀錄，寫下該音樂類型的重要里程碑。

耶森·希門尼斯出生於哥倫比亞著名咖啡 產區之一的卡爾達斯省（Caldas），該地與金迪奧、里薩拉達、托利馬等省份並列，正是「música popular」的重要發源地。

「música popular」50多年前曾被稱為「鐵道音樂」或「酒館音樂」，深受墨西哥地方音樂影響，由達里奧·戈麥斯（Darío Gómez）、路易斯·阿爾韋托·波薩達（Luis Alberto Posada）、El Charrito Negro等前輩奠定基礎。耶森·希門尼斯也曾多次公開表示，達里奧·戈麥斯是對他影響最深的人物，即便當年該曲風一度不被主流市場看好，他仍堅持走出屬於自己的道路。