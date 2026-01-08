楊伯文離開「周六夜現場」：做了7季，就是時候到了

華裔喜劇演員楊伯文透露正式離開「周六夜現場」後，讓他有種迅速衰老的感覺。(美聯社)

現年35歲的演員楊伯文(Bowen Yang)，在近日播出的播客節目「Las Culturistas」中，與主持人馬特羅傑斯(Matt Rogers)談到離開「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)的決定。「說實話，原因就是時候到了，」楊伯文說。 「你做了七季，然後就該離開了。」

他說，「新冠疫情 和當前的媒體環境以及娛樂生態，都非常動盪，大家完全有充分的理由繼續待下去，或者他們沒有機會像自己希望的那樣待那麼久。我很幸運，可以自豪地說，我待的時間完全是我自己想待多久就待多久。」

楊伯文於2019年加入「周六夜現場」，去年12月20日聖誕特輯播出前確認退出，「周六夜現場」因此推出楊伯文的告別演出。該集有一段是楊伯文飾演機場員工，最後一次值班，他因為要離開職場而情緒激動，這角色給了楊伯文一個向「周六夜現場」告別的機會。與他一同參與該集的音樂嘉賓是雪兒(Cher)，主持人是他的音樂劇「魔法壞女巫」(Wicked)搭檔亞莉安娜(Ariana Grande)。

楊伯文說，直到周六晚上節目開播前，他都不確定自己的告別作是否會播出，還是會在最後一刻被剪掉。但楊伯文說他讀台詞時，泣不成聲，因為這反映了他在「周六夜現場」的經歷。「排練的時候我哭了，因為我說的是真心話，可是當時沒有其他機會說出這樣的話。」他說。

正式離開「周六夜現場」後，楊伯文表示有種迅速衰老的感覺。「我在周六夜現場演過各種各樣的情緒，有讓人情緒完全失控，也會有飄飄然的感覺，或者感覺跌入谷底。」

楊伯文此前在Instagram寫說，「在世間許多事情都顯得徒勞無功的時候，參與這檔節目教會了我，當人們讓一切變得有意義時，無論如何都要堅持下去。」

「周六夜現場」將於1月17日回歸，播出2026年的首集，由芬恩沃夫哈德(Finn Wolfhard)主持。