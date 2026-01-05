「黃蜂女」自揭昏厥臉撞岩石 腦震盪時常失憶 重創照曝光

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
伊凡潔琳莉莉2024年宣布暫時息影。（路透資料照片）
好萊塢女星伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）近日親自揭露自己因海灘意外導致腦損傷的近況，引發影迷高度關注。她過去因影集「LOST檔案」及漫威電影「蟻人與黃蜂女：量子狂潮」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）走紅，2024年宣布暫時息影，原本希望能專心調養身體，未料卻再度遭逢健康考驗。

莉莉日前在社群上傳一段影片，坦言最新的腦部掃描結果顯示「大腦幾乎每個區域的功能都有下降」，證實自己因腦部重創而留下後遺症。影片中，她素顏入鏡，身穿花色睡衣坐在椅子上，神情略顯疲憊，但語氣平靜，向粉絲分享自己的康復歷程。

伊凡潔琳莉莉臉部撞擊巨石，造成嚴重傷勢。（取材自Instagram）
她透露，去年在海灘突然昏厥，臉部直接撞上岩石，造成嚴重腦震盪。莉莉也提到，自己從小就有不明原因的昏厥症狀，直到這次意外後，才透過掃描清楚看到大腦受損的範圍與程度。她表示，這次受傷讓認知能力受到影響，也迫使自己放慢生活節奏，重新調整人生步調。

回憶起當下的心境，莉莉表示，儘管外表傷勢嚴重，甚至牙齒斷裂，但她反而心懷感激，認為這次昏厥像是一種「重置」，提醒自己必須更加重視健康。她也希望藉由分享自身經歷，提醒大家正視身體狀況，珍惜每一個能好好生活的當下。

在日常生活方面，莉莉坦言，自己時常出現記憶空白、反應遲緩與注意力下降的狀況，讓生活與工作安排都必須重新規畫。她表示，目前正與醫師密切配合，嘗試找出有助於大腦修復與功能改善的方法，儘管康復之路充滿挑戰，但仍選擇以感恩的心態面對。

她也特別在貼文中補充，相關症狀並非更年期所致，至少能先排除部分健康疑慮。影片曝光後，吸引不少圈內好友留言打氣，包括「蟻人與黃蜂女：量子狂潮」的合作演員蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）與艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）等人，紛紛稱讚她勇敢面對逆境。

好萊塢 漫威

