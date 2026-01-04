評論家選擇獎／提摩西夏勒梅「橫衝直闖」擊敗李奧納多奪影帝

提摩西夏勒梅以「橫衝直闖」獲得影帝。（美聯社）

2026年第31屆評論家選擇獎（Critics’ Choice Awards）4日揭曉，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以「橫衝直闖」（Marty Supreme）中入魂演技，擊敗「一戰再戰」（One Battle After Another）李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、「藍月終曲」（Blue Moon）伊森霍克（Ethan Hawke）等人，成功奪下影帝。影后則由潔西伯克利（Jessie Buckley）憑藉「哈姆奈特」（Hamnet）抱走，展現不凡實力。

評論家選擇獎被視為奧斯卡 風向球，本屆頒獎典禮由雀兒喜韓德勒（Chelsea Handler）第4度擔任主持。「罪人」（Sinners)）以17項入圍領跑，最終獲得4項大獎，與「科學怪人」（Frankenstein）並列最大贏家。

雅各艾洛迪以「科學怪人」獲得最佳男配角。（路透）

台灣電影也有亮點，「左撇子女孩」入圍最佳外語片，童星葉子綺同時角逐最佳新演員。雖然最終兩項獎落入巴西電影「這不只是個間諜 故事」（The Secret Agent）和「罪人」的邁爾斯卡頓（Miles Caton）手中，但葉子綺以白色洋裝亮相紅毯，甜美可愛模樣仍成全場焦點。

葉子綺現身第31屆評論家選擇獎頒獎典禮。（歐新社）

音樂與動畫方面，風靡全球的「Kpop獵魔女團」（K-Pop Demon Hunters）以夯曲「Golden」獲得最佳歌曲，該片並擊敗「動物方城市2」（Zootopia 2）、「地球特派員」（Elio），成功抱走最佳動畫獎。

第31屆評論家選擇獎 電影類 得獎名單