快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

威爾史密斯被控性騷 男音樂人：不敢回房「怕被迫發生關係」

評論家選擇獎／提摩西夏勒梅「橫衝直闖」擊敗李奧納多奪影帝

記者陳穎／即時報導
提摩西夏勒梅以「橫衝直闖」獲得影帝。（美聯社）
提摩西夏勒梅以「橫衝直闖」獲得影帝。（美聯社）

2026年第31屆評論家選擇獎（Critics’ Choice Awards）4日揭曉，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以「橫衝直闖」（Marty Supreme）中入魂演技，擊敗「一戰再戰」（One Battle After Another）李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、「藍月終曲」（Blue Moon）伊森霍克（Ethan Hawke）等人，成功奪下影帝。影后則由潔西伯克利（Jessie Buckley）憑藉「哈姆奈特」（Hamnet）抱走，展現不凡實力。

評論家選擇獎被視為奧斯卡風向球，本屆頒獎典禮由雀兒喜韓德勒（Chelsea Handler）第4度擔任主持。「罪人」（Sinners)）以17項入圍領跑，最終獲得4項大獎，與「科學怪人」（Frankenstein）並列最大贏家。

雅各艾洛迪以「科學怪人」獲得最佳男配角。（路透）
雅各艾洛迪以「科學怪人」獲得最佳男配角。（路透）

台灣電影也有亮點，「左撇子女孩」入圍最佳外語片，童星葉子綺同時角逐最佳新演員。雖然最終兩項獎落入巴西電影「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）和「罪人」的邁爾斯卡頓（Miles Caton）手中，但葉子綺以白色洋裝亮相紅毯，甜美可愛模樣仍成全場焦點。

葉子綺現身第31屆評論家選擇獎頒獎典禮。（歐新社）
葉子綺現身第31屆評論家選擇獎頒獎典禮。（歐新社）

音樂與動畫方面，風靡全球的「Kpop獵魔女團」（K-Pop Demon Hunters）以夯曲「Golden」獲得最佳歌曲，該片並擊敗「動物方城市2」（Zootopia 2）、「地球特派員」（Elio），成功抱走最佳動畫獎。

第31屆評論家選擇獎 電影類 得獎名單

最佳影片「一戰再戰」

最佳導演／「一戰再戰」保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

最佳女演員／「哈姆奈特」／潔西伯克利（Jessie Buckley）

最佳男演員／提摩西夏勒梅／「橫衝直闖」

最佳女配角／「兇器」艾美麥蒂根（Amy Madigan）

最佳男配角／「科學怪人」雅各艾洛迪（Jacob Elordi）

最佳外語片／「這不只是個間諜故事」

最佳新演員／「罪人」邁爾斯卡頓

最佳喜劇電影／「脫線神探」

最佳群體演出／「罪人」

最佳動畫／「Kpop獵魔女團」

最佳歌曲／「Kpop獵魔女團」

最佳改編劇本／「一戰再戰」

最佳原創劇本／「罪人」

最佳配樂／「罪人」

最佳特技／「不可能的任務：最終清算」

最佳妝髮設計／「科學怪人」

最佳服裝設計／「科學怪人」

最佳藝術指導／「科學怪人」

最佳視覺特效／「阿凡達：火與燼」

最佳攝影／「火車大夢」

最佳音效／「F1電影」

最佳剪輯／「F1電影」

間諜 F1 奧斯卡

演成毅好友才走紅… 周奇被爆戀上「大生意人」向涵之 還劈腿女網紅

威爾史密斯被控性騷 男音樂人：不敢回房「怕被迫發生關係」

