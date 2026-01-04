65歲凱西葛里芬 自曝曾戀上23歲男

凱西葛里芬自爆曾經意外愛上一位23歲男子，由於雙方年齡差距太大，這段母子戀最終宣告結束。（路透資料照片）

65歲喜劇及脫口秀女星凱西葛里芬(Kathy Griffin)自爆曾經意外愛上一位23歲男子，由於雙方年齡差距太大，這段母子戀最終宣告結束。

福斯新聞網(Fox News)報導，葛里芬近日在網路刊物The Cut撰文分享個人近況，自爆受到好友的激將法，首次嘗試透過交友軟體並先後與三名男子約會：「他們都是很好的人，雖然沒有心動，但仍然值得一試。」

不料命運隨後送上一份驚喜，葛里芬在文章中坦承：「我不小心愛上一個23歲年輕人。」而且對方因為年紀尚輕，沒有同齡男子常見的性別歧視 或對女性的成見，並強調：「他是真的很懂得我，我知道這聽起來很老套，但我和他相處時非常自在，我們只要待在一塊就感到心滿意足。」

葛里芬也坦承，從一開始就知道年齡差距過大，意味著這段關係難以長久，但仍深感珍惜：「很高興知道，即使到了60多歲，我的心依然有這種戀愛感覺，很高興我們能夠短暫擁有這種感覺。」

曾經擁有兩段婚姻的葛里芬還透露，當自己對愛情感到灰心意冷，甚至覺得「天下男人烏鴉一般黑」的時候，有這位年輕男子闖入她的生命，讓她重新感受到「性感、特別、聰明又有趣」，不過當年輕男友告訴她「永遠不想生孩子，並且可以永遠和我在一起」時，便知道雙方人生階段不同，於是坦率告訴對方：「你才23歲，根本不知道未來會怎樣。」最終選擇放手。

去年11月，葛里芬在播客節目Good Guys自爆第三度接受拉皮手術，引發熱議，當時她言之鑿鑿表示，有整形醫師一次收費高達100萬美元，她說：「我就是個愛錢的人，實在下不了決心去做。」但坦言自己的手術費約21萬8000美元，相對便宜，還不忘自嘲需要努力賺錢：「你知道我得講多少黃色笑話才能賺到21萬8000元？我至少得多跑兩場脫口秀。」