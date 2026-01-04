艾迪墨菲奧斯卡爆氣早退？被誤會19年首談內幕

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
艾迪墨菲親自證實被誤會多年的往事。（路透）
艾迪墨菲親自證實被誤會多年的往事。（路透）

好萊塢巨星艾迪墨菲（Eddie Murphy）在2007年奧斯卡頒獎典禮上，於最佳男配角獎項揭曉後提前離場，這一幕多年來被外界解讀為「輸不起、氣走典禮」。然而，事隔多年，艾迪墨菲近日親自出面澄清，揭露當晚真正的離席原因，直言並非外界想像的憤怒退場。

艾迪墨菲近日接受「娛樂週刊」專訪時回憶，當年他以電影「夢幻女郎」（Dreamgirls）入圍最佳男配角，最終敗給「小太陽的願望」中的亞倫阿金（Alan Arkin）。獎項揭曉後，他在會場內不斷被同業關心、安慰，讓他感到相當不自在。

艾迪墨菲笑說：「我輸了之後，大家一直走過來拍拍我的肩膀！」，甚至連名導克林伊斯威特都特地過來安慰他，讓他當下心想：「不行，我不想整晚都當那個被同情的人。」因此才決定提早離開現場。他強調，自己並非憤而離席，「我沒有暴怒走人，我只是不想成為整晚的『可憐對象』。」

回憶起當年的競爭對手，艾迪墨菲也坦言，其實早就預感自己會輸。他透露，在電影正式上映前半年，就曾受製片人傑佛瑞卡森柏格（Jeffrey Katzenberg）邀請，搶先觀賞「小太陽的願望」。當時他看完亞倫阿金的演出後，便直覺認為那是「會搶走別人奧斯卡的表演」。

「我當時對傑夫說，『這個演出會偷走某個人的奧斯卡。』結果後來真的偷走了我的，」艾迪墨菲打趣說道，隨後也補充：「當然啦，我不是說他真的搶走我的，我完全能理解他的得獎。」該屆奧斯卡，「夢幻女郎」共入圍八項大獎，最終珍妮佛哈德森抱回最佳女配角、最佳音效混音兩項殊榮。

