快訊

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

吸毒又家暴…湯米李瓊斯愛女陳屍飯店 影帝爸哀痛發聲

記者陳穎／即時報導
湯米李·瓊斯和女兒維多利亞瓊斯難得在幕前同框。（路透）
湯米李·瓊斯和女兒維多利亞瓊斯難得在幕前同框。（路透）

美國影星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones）於元旦被發現死於舊金山一間飯店房間，享年34歲，震驚演藝圈。她的父親與家人對此悲劇發表聲明：「感謝大家的關心、思念與祈禱。在這段艱難的時刻，請尊重我們的隱私。謝謝。」

根據報導，緊急救援人員在當地時間凌晨2時52分接到求救電話，現場指稱受害人疑似藥物過量。救護人員趕到位於14樓的房間時，發現維多利亞已無生命跡象。初步調查排除了他殺可能，現場並未發現明顯的毒品痕跡。

維多利亞的近況在去世前引發關注。去年4月，她因涉嫌吸食可卡因、妨礙公務及持有管制物質被逮捕。當時警方到她丈夫納維克·塞哈（Navek Ceja）位於納帕的豪華酒莊時，她因身體抗拒而被帶回拘留。之後兩個月，她與丈夫在索諾馬的Carneros Resort and Spa爆發爭執，因涉及家庭暴力而再次被捕。原定她將於1月20日出庭處理家暴案。

維多利亞曾追隨父親的腳步，童星時期便參演「MIB星際戰警2」（Men in Black II）、「馬奎斯的三場葬禮」（The Three Burials of Melquiades Estrada），也曾在美國影集「One Tree Hill」客串演出。

湯米李瓊斯過去也曾回憶與女兒在片場的互動趣事。他曾笑談，維多利亞因為拍攝需要清晨5時起床，有一次賴床不肯起床，他開玩笑說「我只好把她開除了」，但製作團隊最終還是把她叫去片場完成拍攝。

目前，警方尚未確認維多利亞的死因是否與藥物有關，她當天是否單獨住在飯店以及是否有人陪伴仍待進一步調查。

家暴 舊金山

上一則

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

