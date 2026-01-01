珍妮佛羅培茲賭城駐唱 妙回「穿太露」：你有美臀也會想脫

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
珍妮佛羅培茲常被批評服裝，她霸氣反擊酸民。(美聯社)
珍妮佛羅培茲常被批評服裝，她霸氣反擊酸民。(美聯社)

珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)不讓社群媒體的負面評論影響心情，昂首邁入2026年。現年56歲的她，去年12月30日在拉斯維加斯凱薩宮酒店(Caesars Palace)的競技場劇院(Colosseum)展開「Jennifer Lopez：Up All Night Live in Las Vegas」駐唱演出，並在開幕首夜直接反擊網路酸民對其服裝的批評。

根據今日美國(USA Today)報導，開演首夜，珍妮佛羅培茲特別抽空在台上回應部分網友對她穿著風格的批評。根據TikTok流傳的現場影片，珍妮佛洛佩茲身穿亮片流蘇超短裙對觀眾表示：「謝天謝地，我出道夠久，可以無視很多流言蜚語；社群媒體可能是地球上最悲哀、最刻薄的地方，但我有時也會覺得好笑，因為網民確實會說些逗趣的話。」

她隨後列舉了一些酸民常見的質疑，例如「為什麼拍照總要張嘴笑」、「為什麼總穿成那樣」、「為什麼不穿得像她這個年紀該有的樣子」，還有「為什麼總是穿得像沒穿一樣(naked)」，針對最後一點，珍妮佛羅培茲霸氣回應：「如果你有這副美臀，你也會想脫！」語畢隨即轉身走向舞台後方進行換裝，引起全場歡呼。

事實上，珍妮佛羅培茲曾多次分享維持青春與自信的心法。羅培茲在2018年接受「哈潑時尚」(Harper's Bazaar)專訪時表示，「自我肯定」(Affirmations)對她至關重要，她每天都會告訴自己「我是年輕而且不受時間限制的」。她強調年齡純粹取決於心態，並以珍芳達(Jane Fonda)為榜樣。她並提到，隨著年齡增長，她也學會對自己更寬容，「我現在清楚自己是誰、想要什麼，也了解自己的優缺點。我花了很久，才走到能夠對自己說好話的階段。我很高興現在能做到這一點。」

