入獄多達40次… 鄉村歌手果凍捲改過自新 獲田州州長特赦

知名鄉村歌手「果凍捲」(Jelly Roll)，於聖誕節前獲得田納西州長特赦。（美聯社）

從饒舌歌手轉換跑道的知名鄉村歌手「果凍捲」(Jelly Roll)成名前曾因犯罪坐牢，但出獄後積極改過向善，而獲得外界讚揚，並於聖誕節 前獲得田納西州 長特赦，肯定他多年來走過的自新之路。

有線電視新聞網(CNN)報導，田納西州長李伊(Bill Lee)簽署一份33人特赦令，名單包括歌手「果凍捲」，李伊強調：「他的故事非常不凡，是關於救贖且充滿力量的故事，正是大家期待、希望看到的。」並透露「果凍捲」申請特赦程序與其他案件一樣，均歷經數月嚴格審查，今年4月獲得州假釋委員會一致同意。

本名傑森德佛(Jason Deford)的「果凍捲」過去曾犯下搶劫、販毒等重罪，但出獄多年來不斷分享自身經歷，感改過向上的勇氣深受肯定，此次獲得特赦，可免除繁瑣的行政手續，有助於出國巡演或到各地傳教。

原本是饒舌歌手的「果凍捲」2023年憑藉專輯Whitsitt Chapel進軍鄉村樂壇，並以Need a Favor等跨界歌曲走紅，曾獲得多項CMT音樂獎、鄉村音樂協會獎(CMA)以及葛萊美獎七項提名，其中三項為近期入圍。

「果凍捲」的作品多以克服逆境為主題，日前受訪時直言：「一開始我只是在訴說自己的創傷，但後來發現這其實也是許多人的故事，如今我不光講個人，還替那些從未被聽見的人發聲。」並透露服刑期間寫歌原本只是為心理療癒，不料竟以「完全超乎想像方式改變人生」。

除了舉辦巡迴演唱，「果凍捲」還曾赴聯邦參院說明芬太尼 的危害，並強調：「我曾是問題一部分，但今天站在這裡，我希望成為解決方案的一部分。」