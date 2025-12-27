才剛封鎖老爸貝克漢帳號 布魯克林高調同框岳父母過聖誕

布魯可臨貝克漢(左)今年與妻子妮可拉佩茲(右)一家人過聖誕節。圖為兩人2024年2月3日出席電影首映會。(路透)

貝克漢 長子布魯克林 貝克漢（Brooklyn Beckham），日前無預警封鎖家族成員社群，爸媽弟妹全被他屏除在外，就連一年一度的聖誕佳節也缺席，反而和愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz）及岳父、岳母一起過節，甚至還發文曬出合照。

布魯克林與妮可拉佩茲同時在Instagram分享多張聖誕節 團聚照片，圖中除了兩人親密合照外，布魯克林和岳父、岳母也同框，兩上堆滿微笑，完全不像剛與貝克漢家族撕破臉的景象。兩人也發文寫下：「我們祝福大家聖誕快樂，新年快樂，充滿愛、和平與幸福！」

不過，在如此溫馨節日發文祝福，原該是溫暖開心的一件事，但布魯克林的行徑卻讓網友們看不下去，紛紛留言提醒：「為什麼你不向貝克漢家族表達愛」、「你只有一個爸爸和一個媽媽，布魯克林，他們都很愛你」另外，還有人感性勸說：「布魯克林，生命苦短，趕快回家看看你的爸媽吧！」