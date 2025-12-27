我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

才剛封鎖老爸貝克漢帳號 布魯克林高調同框岳父母過聖誕

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布魯可臨貝克漢(左)今年與妻子妮可拉佩茲(右)一家人過聖誕節。圖為兩人2024年2月3日出席電影首映會。(路透)
布魯可臨貝克漢(左)今年與妻子妮可拉佩茲(右)一家人過聖誕節。圖為兩人2024年2月3日出席電影首映會。(路透)

貝克漢長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham），日前無預警封鎖家族成員社群，爸媽弟妹全被他屏除在外，就連一年一度的聖誕佳節也缺席，反而和愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz）及岳父、岳母一起過節，甚至還發文曬出合照。

▲ 影片來源：Instagram＠nicolaannepeltzbeckham（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

布魯克林與妮可拉佩茲同時在Instagram分享多張聖誕節團聚照片，圖中除了兩人親密合照外，布魯克林和岳父、岳母也同框，兩上堆滿微笑，完全不像剛與貝克漢家族撕破臉的景象。兩人也發文寫下：「我們祝福大家聖誕快樂，新年快樂，充滿愛、和平與幸福！」

不過，在如此溫馨節日發文祝福，原該是溫暖開心的一件事，但布魯克林的行徑卻讓網友們看不下去，紛紛留言提醒：「為什麼你不向貝克漢家族表達愛」、「你只有一個爸爸和一個媽媽，布魯克林，他們都很愛你」另外，還有人感性勸說：「布魯克林，生命苦短，趕快回家看看你的爸媽吧！」

布魯克林 貝克漢 聖誕節

上一則

大談床事 向太暗示與向華強性生活美滿

延伸閱讀

物價攀、ICE掃蕩 紐約華裔店家嘆買氣變差

物價攀、ICE掃蕩 紐約華裔店家嘆買氣變差
布碌崙8大道人流洶湧 但外州客變少、買氣變差了

布碌崙8大道人流洶湧 但外州客變少、買氣變差了
班森賀社區送市警62分局暖心午餐

班森賀社區送市警62分局暖心午餐
世紀集團1600萬買下法拉盛2地 再擴皇后區版圖

世紀集團1600萬買下法拉盛2地 再擴皇后區版圖

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則