最昂貴拒演費 麥特戴蒙不演「阿凡達」親手丟掉3億片酬

記者陳穎／即時報導
麥特戴蒙過去曾推掉演出「阿凡達」的機會。（美聯社）
隨著「阿凡達：火與燼」（阿凡達3）本月19日上映，短短5天全球票房已突破3.45億美元，好萊塢男星麥特戴蒙（Matt Damon）過去推掉「阿凡達」演出再度被翻出。

麥特戴蒙一直被視為「影史最心痛拒演案例」代表人物之一，他曾在接受英國版「GQ」訪問時透露，自己當年因檔期衝突，婉拒了詹姆斯卡麥隆（James Cameron）力邀主演「阿凡達」男主角「蘇傑克」的機會，甚至錯過一筆天文數字般的片酬。

麥特戴蒙回憶，當年卡麥隆曾親自致電邀約，並提出「全球票房10%分潤」作為演出條件，但他當時正忙於「神鬼認證」系列拍攝，無法中途抽身，只能忍痛拒絕。他也自嘲表示：「你再也找不到一個推掉更多錢的演員了。」

然而，卡麥隆近日接受「好萊塢報導者」專訪時，卻否認曾開出「10%分潤」條件，推測可能是戴蒙將自己其他作品的合約模式套用到這次未能成局的合作上。卡麥隆半開玩笑地表示：「如果10%分潤是他的前提，那我可以確定，這部電影根本不會發生。」

儘管雙方各說各話，但「阿凡達」驚人的票房成績仍讓人津津樂道。2009年上映的「阿凡達」全球票房高達29.2億美元，至今仍穩坐影史票房冠軍寶座。若以麥特戴蒙所說的「10%分潤」計算，他當年理論上可能錯失高達2.92億美元的片酬，絕對是好萊塢史上最昂貴的一次拒演。

「阿凡達：火與燼」北美首映票房奪冠 全球吸金3.45億

「阿凡達：火與燼」北美票房奪冠 全球吸3.45億登今年首映第2佳

「阿凡達：火與燼」首周末全球票房 進帳約3.45億美元

夫妻罕見合體…鄧超偷親孫儷失敗 逗笑全場

