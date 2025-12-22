致永遠的天后 惠妮休斯頓獲追頒「葛萊美終身成就獎」

圖為2011年惠妮休斯頓於加州比佛利山登台演出。(美聯社)

已故天后惠妮休斯頓（Whitney Houston）獲追頒第68屆葛萊美 「終身成就獎」，她於2012辭世，但其音樂影響力至今不墜。

惠妮休斯頓以強而有力的嗓音、一字多轉音的感染力與寬廣的女中音音域聞名，被封為「天籟之聲」（The Voice），曾多次獲得葛萊美獎。

美國錄音學院（Recording Academy）宣布，享年48歲的惠妮休斯頓是第68屆特別功勳獎（Special Merit Awards）得主之一。

與惠妮休斯頓同獲終身成就獎的還包括多位樂壇巨擘：卡洛斯山塔納（Carlos Santana）、查卡可汗（Chaka Khan）、雪兒（Cher）、費拉庫提（Fela Kuti）以及保羅賽門（Paul Simon）。

葛萊美終身成就獎頒過往得主包括王子（Prince）、唐娜桑默（Donna Summer）以及 N.W.A. 等音樂傳奇。

第68屆葛萊美頒獎典禮將於明年1月31日，在洛杉磯 的威爾希爾・埃貝爾劇院(the Wilshire Ebell Theatre)舉行。