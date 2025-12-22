楊伯文告別「周六夜現場」淚崩 亞莉安娜、雪兒擁抱

楊伯文透過社群平台宣布離開SNL，同時發表一篇感性文章表達對多年合作夥伴的感謝。（路透資料照片）

從「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)崛起，進而跨足影壇的華裔 喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)日前在節目中與觀眾感性告別，一度淚灑現場。

據美聯社報導，楊伯文在SNL告別短劇中，飾演達美航空貴賓室(Delta One Lounge)員工，在機場結束最後工作前，試圖用一台壞掉的機器為客人調製蛋奶酒，一邊說：「這是我最後的班，真令人傷感，我會想念這裡一切、這裡的味道，以及來來往往的名人。」但是戲如人生，當楊伯文說到：「我只是想多享受一會兒。」突然情緒激動，忍不住淚流滿面。

當晚節目邀請電影「魔法壞女巫」(Wicked)女主角亞莉安娜(Ariana Grande)主持，並與楊伯文合作演出短劇，隨後合唱「老鷹樂團」(The Eagles)經典歌曲「請回家過聖誕節 」(Please Come Home for Christmas)，音樂嘉賓雪兒(Cher)這時也驚喜現身。

亞莉安娜擁抱楊博文之際仍不忘強調：「我們非常愛你。」當晚節目最後還播放紀念已故導演羅伯雷納(Rob Reiner)的照片，隨後全體演員謝幕。

35歲的楊伯文在SNL告別演出前僅數小時，才透過社群平台Instagram宣布離開SNL，同時發表一篇感性文章表達對多年合作夥伴的感謝：「我愛在SNL工作，最重要的是我愛這裡的人。」並補充道：「我在那裡時，世界上很多事情都顯得毫無意義，但是洛克菲勒中心30號(30 Rock)的工作教會我，當身邊的人讓一切變得有意義時，無論如何都要堅持下去。」