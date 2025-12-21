欠稅60萬？ 小甜甜布蘭妮喊冤：「一毛都沒欠」

流行天后「小甜甜」布蘭妮驚爆欠稅。（美聯社）

流行天后「小甜甜」布蘭妮 （Britney Spears）近年頻頻被外界唱衰財務狀況，如今再度捲入欠稅風波。美國國稅局 （IRS ）近日向她追討高達60萬美元的稅款，引發各界關注。不過布蘭妮本人已出面否認，強調稅務計算出現重大錯誤，直言自己「一毛錢都不欠」。

根據外媒報導，布蘭妮指出，國稅局在查核時，誤將其父親傑米名下公司約140萬美元的收入，錯誤歸列到她個人名下，才導致稅額大幅暴增。除此之外，國稅局也未將她依法可申報的稅務扣除額列入計算，金額約33萬美元，更進一步加收超過12萬美元的罰金，讓她無法接受。

對此，布蘭妮已明確表示，將透過法律途徑為自己討回公道，強調相關欠稅並非事實，希望能盡快釐清責任歸屬還原真相。

布蘭妮曾因監護權問題，遭父親傑米皮爾茲（Jamie Spears）控制財產近13年，2021年恢復自由身，為了拿回所有損失，選擇與父親對簿公堂，最後卻選擇在庭外和解，非但沒有拿回任何一毛錢，還要幫父親支付律師費200萬美元。

據悉，委任律師馬修羅森加特（Mathew Rosengart）曾保證過這場官司勝率極高，結果讓布蘭妮相當不滿，因為她為了打贏官司支付超過400萬美元律師費。