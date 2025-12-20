「阿凡達：火與燼」能重燃中國市場對好萊塢電影渴望？

「阿凡達：火與燼」劇照。（美聯社）

迪士尼 出品的動畫電影「動物方城市2」(Zootopia 2)近期在中國締造難得的票房紀錄，好萊塢 密切關注熱門大片「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)上映後，能否吸引中國影迷重返戲院，再創票房佳績。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導， 「阿凡達」導演卡麥隆(James Cameron)本月初到中國三亞參加海南島國際電影節(Hainan Island International Film Festival)宣傳新片「火與燼」。

2009年「阿凡達」首部曲在中國斬獲超過2億元票房，全球總票房高達29億2000萬元，當時中國現代電影產業仍處於起步階段，全國影院不足5000家，如今中國影院擁有超過8萬家，是美國兩倍，但是中國放映好萊塢電影頻率已不如以往。

報導指出，2012年中國票房前十大電影，有七部是美國製作，不料2024年竟連一部美國電影也未上榜，好萊塢資深製片芬頓(Chris Fenton)指出：「第一部『 阿凡達 』上映時，好萊塢完全稱霸中國電影市場，但自那時起，中國講述世界級故事的能力和我們平起平坐，基本上他們已經把我們排除在外。」

不過隨著「動物方城市2」近期在中國取得的成功，好萊塢寄望19日上映的「火與燼」延續熱度，不過IMAX中國市場執行長曼沃林(Daniel Manwaring)質疑：「中國影迷對『 阿凡達 』有著深厚感情，問題在於這個故事是否還能引起共鳴？」

而且就在好萊塢迎合中國影迷喜好的同時，中國本土電影製作規模與水準也不斷提升，例如2016年奇幻喜劇「美人魚」(The Mermaid)和2019年動畫史詩片「哪吒之魔童降世」(Ne Zha)，國際電影公司高層指出：「好萊塢電影穩定上映節奏被打亂，中國本土製片挺身而出填補空缺，中國電影品質大幅提升。」

光是「哪吒之魔童降世2」(Ne Zha 2)今年在中國斬獲20億元票房，一舉打破中國影史紀錄，成為全球影史票房最高動畫電影，市場預估「火與燼」全球首周末票房約3億4000萬元至3億8000萬元，若要達成全球20億元票房目標，仍得依賴中國市場強勁表現。