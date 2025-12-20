我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非街頭傳槍響 12名兇嫌亂槍掃射 至少10死10傷

為何有人挺身衝向兇嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷

「阿凡達：火與燼」能重燃中國市場對好萊塢電影渴望？

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「阿凡達：火與燼」劇照。（美聯社）
「阿凡達：火與燼」劇照。（美聯社）

迪士尼出品的動畫電影「動物方城市2」(Zootopia 2)近期在中國締造難得的票房紀錄，好萊塢密切關注熱門大片「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)上映後，能否吸引中國影迷重返戲院，再創票房佳績。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導， 「阿凡達」導演卡麥隆(James Cameron)本月初到中國三亞參加海南島國際電影節(Hainan Island International Film Festival)宣傳新片「火與燼」。

2009年「阿凡達」首部曲在中國斬獲超過2億元票房，全球總票房高達29億2000萬元，當時中國現代電影產業仍處於起步階段，全國影院不足5000家，如今中國影院擁有超過8萬家，是美國兩倍，但是中國放映好萊塢電影頻率已不如以往。

報導指出，2012年中國票房前十大電影，有七部是美國製作，不料2024年竟連一部美國電影也未上榜，好萊塢資深製片芬頓(Chris Fenton)指出：「第一部『 阿凡達 』上映時，好萊塢完全稱霸中國電影市場，但自那時起，中國講述世界級故事的能力和我們平起平坐，基本上他們已經把我們排除在外。」

不過隨著「動物方城市2」近期在中國取得的成功，好萊塢寄望19日上映的「火與燼」延續熱度，不過IMAX中國市場執行長曼沃林(Daniel Manwaring)質疑：「中國影迷對『 阿凡達 』有著深厚感情，問題在於這個故事是否還能引起共鳴？」

而且就在好萊塢迎合中國影迷喜好的同時，中國本土電影製作規模與水準也不斷提升，例如2016年奇幻喜劇「美人魚」(The Mermaid)和2019年動畫史詩片「哪吒之魔童降世」(Ne Zha)，國際電影公司高層指出：「好萊塢電影穩定上映節奏被打亂，中國本土製片挺身而出填補空缺，中國電影品質大幅提升。」

光是「哪吒之魔童降世2」(Ne Zha 2)今年在中國斬獲20億元票房，一舉打破中國影史紀錄，成為全球影史票房最高動畫電影，市場預估「火與燼」全球首周末票房約3億4000萬元至3億8000萬元，若要達成全球20億元票房目標，仍得依賴中國市場強勁表現。

好萊塢 迪士尼

上一則

布蘭妮遭爆欠稅60萬美元 氣憤喊冤「一毛都沒欠」

延伸閱讀

2025全球票房成績單「動物方城市2」暴衝奪亞軍

2025全球票房成績單「動物方城市2」暴衝奪亞軍
官方賣力宣傳下…中國重映「賽德克．巴萊」首日票房差

官方賣力宣傳下…中國重映「賽德克．巴萊」首日票房差
「鬼滅之刃」在中票房火爆 受高市言論影響映期結束未延長

「鬼滅之刃」在中票房火爆 受高市言論影響映期結束未延長
情懷無效？周星馳「鹿鼎記」重映 線上熱議、票房慘

情懷無效？周星馳「鹿鼎記」重映 線上熱議、票房慘

熱門新聞

蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底