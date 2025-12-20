湯姆克魯斯拿鏟改當「挖掘者」 導演：保證驚豔全球

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
湯姆克魯斯將推出新作「挖掘者」。（路透）
湯姆克魯斯(Tom Cruise)新片「挖掘者」(Digger)首度攜手奧斯卡名導阿利安卓．崗札雷．伊納利圖(Alejandro González Iñárritu)合作，拋開影迷熟悉的特務形象，改拿鏟子化身超狂「挖掘者」。導演受訪時更拍胸脯保證：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界。」

預告中，湯姆克魯斯手持鐵鏟、肢體舞動，從室內一路跳到風景明媚的船塢，僅以兩個鏡頭便展現出他駕輕就熟、喜感十足的表演魅力。

阿利安卓．崗札雷．伊納利圖在訪談中提到，這是他第一次與湯姆克魯斯合作，便深深震撼於對方對電影工作的投入與熱情。他說：「他的風度、理解力、熱情與正直，以及他準備作品的方式，都令人敬佩。」

另外，阿利安卓．崗札雷．伊納利圖坦言，湯姆克魯斯熱愛整個創作過程，電影製作已經是他40年來的人生核心：「我從未見過如此全心投入的人，能與他分享這份熱情，讓我感到非常開心。同時我們也建立起一段彼此高度信任、令人難以置信的合作關係。」

此次阿利安卓．崗札雷．伊納利圖在新片「挖掘者」再度與三屆奧斯卡最佳攝影獎得主艾曼努爾盧貝茲基合作，採用VistaVision膠捲拍攝，同時編劇也集結「鳥人」(Birdman)、「神鬼獵人」(The Revenant)的原班團隊。

奧斯卡名導阿利安卓·崗札雷·伊納利圖（右）。(圖／華納提供)
奧斯卡名導阿利安卓·崗札雷·伊納利圖（右）。(圖／華納提供)

