闢謠還是玩更大？甜茶 ft. EsDeeKid同框「4 Raws Remix」MV曝光

Timothée Chalamet。(路透資料照)

近來歐美娛樂圈最耐人尋味的話題之一，莫過於好萊塢 當紅男星 Timothée Chalamet（甜茶）是否化身為英國地下饒舌歌手EsDeeKid？這位來自利物浦、長期以蒙面形象示人的新銳饒舌歌手，自出道以來刻意維持神秘距離，卻因外型輪廓、穿搭風格與甜茶高度相似，被網友層層比對、推上熱議，如今兩人合作影MV曝光，卻讓這「分身說」，更耐人尋味了。

分身傳聞延燒之際，恰好是正值甜茶為新片「橫衝直闖」（Marty Supreme）展開全球宣傳。面對「你是不是 EsDeeKid？」的提問，他始終未正面否認，留下曖昧回應，反而讓猜測持續發酵。加上他過去曾模仿純正英式口音，也被目擊出現在英國饒舌圈活動現場，巧合多到令人難以忽視。就在外界霧裡看花之際，甜茶與 EsDeeKid 突然丟出震撼彈，公開合作「4 Raws Remix」。MV中，夏勒梅未遮掩身分現身饒舌，歌詞直接點名新片、女友Kylie Jenner，甚至自嘲饒舌名號「Lil Timmy Tim」，彷彿刻意以幽默方式回應所有揣測。

這場合作，表面上為「分身說」畫下句點，實際上卻更像一次高段位的話題操作。甜茶本就熱愛嘻哈文化，饒舌實力也不流於玩票，而他在影壇持續衝刺時，去年以「巴布狄倫：搖滾詩人」 爭奪奧斯卡 最佳男主角卻鎩羽而歸，但他仍有機會以「巴布狄倫：搖滾詩人」原聲帶「A Complete Unknown」角逐葛萊美 最佳電影原聲帶，這場「分身說」是謠言終章，還是精心鋪陳的下一幕，恐怕還得再等等。

